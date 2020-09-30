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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Son dakika... Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre altın, dolar, euro alımında uygulanan yüzde 1’lik vergi binde 2’ye çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bazı işlemlerde vergi oranları düşürüldü.

Alınan karara göre altın, dolar, euro alımı işlemlerinde uygulanan yüzde 1’lik vergi binde 2’ye çekildi.

Örnek olarak bankadan 1000 dolar alırken ödenen 10 dolarlık vergi 2 dolara geriledi. Aynı şekilde 1000 liralık altın alımına ödenen 10 liralık vergi de 2 lira olarak uygulanacak.

Bankada parası olanlar dikkat Daha fazla faiz alınacak
Bankada parası olanlar dikkat! Daha fazla faiz alınacak
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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