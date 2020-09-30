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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat! Daha fazla faiz alınacak

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Son dakika... Bankada parası olanlar dikkat! Daha fazla faiz alınacak
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları düşürüldü. Bu sayede mevduat hesaplarına ödenecek faiz oranları artmış oldu.

Bankalarda mevduat hesabı bulunanlar 31/12/2020 tarihine kadar daha yüksek faiz alma imkanına kavuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidildi.

Buna göre

Mevduat faizlerinden;
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

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KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ

Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.
Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,
1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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