Son dakika... Dogecoin ne kadar? İşte Dogecoin fiyatları

Kripto para piyasasında en popüler alt coinlerden olan Dogecoin saat 11:49 itibarıyla 0,50 dolar seviyesinde işlem görüyor. Türk Lirası karşılığı olarak da 4.25 lira seviyesinden alıcı buluyor.

DOGECOIN'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ELON MUSK

Sınırsız sayıda bulunan, merkeziyetsiz olan Dogecoin'i popüler hale getiren isim Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Dogecoin fiyatlarında yükselişe sebep oluyor.

Sınırsız sayıda ve merkeziyetsiz olan Dogecoin’in fikir babası girişimci Jackson Palmer ve yazılımcı Billy Markus güçlerini birleştirerek Dogecoin’i piyasaya sürdü ve ilk iki haftada yüzde 300 oranında yükseliş kaydetti.

ELON MUSK’IN İLGİSİ NEREDEN GELİYOR?

1 Nisan 2019 Dünya Şaka Günü’nde Dogecoin’in Twitter hesabından anket açıldı. Anketin konusu CEO seçilmesiydi. Tweet’te “Endişelerinizi dinledik ve Dogecoin'in bir CEO'ya ihtiyacı olduğuna karar verdik. Bir yandan ana değerlerimizi korurken diğer yandan bizi geleceğe taşıyacak bir isim…" yazıyor ve CEO adayları olarak Vitalik Buterin, Charlie Lee, Elon Musk ve Marshall Hayner bulunuyordu. Elon Musk yüzde 54.4 oyla CEO seçildi ve Musk bir günlüğüne Twitter’daki bilgilerine “Dogecoin CEO’su” unvanını eklemiş, ertesi gün bu değişikliği kaldırmıştı.

Ayrıca Musk attığı tweette “Dogecoin en sevdiğim kripto para birimi olabilir. Bu oldukça havalı” yazmıştı.

REDDIT HAREKETİ

Gamestop hissesinde dev yatırım kuruluşlarını zor duruma düşüren Reddit kullanıcıları bu sefer Dogecoin’i zirveye ulaştırmaya başladı. Örgütlü hareket eden Reddit kullanıcıları Dogecoin satın alarak kripto parayı yüzde 800 yükseltti. Böylece Dogecoin en çok tercih edilen 10 kripto para birimi arasına da girmiş oldu.

Sonrasında Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin 15 milyar doları aşan piyasa değeriyle birçok kuruluşu geride bırakmış oldu.

SINIRSIZ SAYIDA VAR VE YÜKSELİŞİN SEBEBİ SPEKÜLATİF

Dogecoin diğer güçlü kripto paralar gibi sınırlı sayıda bulunmuyor. Sınırsız sayıda Dogecoin piyasada işlem görüyor. Yükselmesine sebep olarak ise sadece Elon Musk’ın açıklamaları öne çıkıyor. Bunun dışında sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan “1 doları aşacak” söylentileri de yükselişi tetikliyor. Dogecoin yatırımı yaparken dikkat etmek ve stop loss seviyesini mutlaka belirlemek gerekiyor.

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