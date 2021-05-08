Son dakika... Dogecoin’de sert yükseliş hareketi! Gözler Elon Musk’ta

Dogecoin’in kader günü olarak adlandırılan 8 Mayıs 2021 büyük önem arz ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın TSİ 18:30’da NBC ekranlarında Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklama yapması ile birlikte birçok kişi Dogecoin’in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.



BİR GÜNDE DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 YÜKSELDİ



Dogecoin 8 Mayıs günü saat 08:21 itibarıyla dolar bazında yüzde 10, Türk Lirası bazında da yüzde 25 oranında yükseliş kaydetti.



DOGECOİN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?



Milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetleriyle desteklediği Dogecoin yükselişini sürdürüyor. 2013 yılında iki kafadarın projesi olarak piyasaya sunulan Dogecoin bugün 15 milyar doları aşkın işlem hacmiyle birçok şirketten daha güçlü duruma geldi.



HİKAYENİN KAHRAMANI ANAOKULU ÖĞRETMENİNİN KÖPEĞİ



Japonya’nın Sakuro şehrinde yaşayan anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, köpeği Kabosu’nun fotoğrafını 23 Şubat 2010 tarihinde paylaştı. İnsan yüzüne benzeyen fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çeken Kabosa bir anda fenomen haline geldi.



İKİ KAFADAR ORTAYA ÇIKARDI



Sınırsız sayıda ve merkeziyetsiz olan Dogecoin’in fikir babası girişimci Jackson Palmer ve yazılımcı Billy Markus güçlerini birleştirerek Dogecoin’i piyasaya sürdü ve ilk iki haftada yüzde 300 oranında yükseliş kaydetti.

ELON MUSK’IN İLGİSİ NEREDEN GELİYOR?



1 Nisan 2019 Dünya Şaka Günü’nde Dogecoin’in Twitter hesabından anket açıldı. Anketin konusu CEO seçilmesiydi. Tweet’te “Endişelerinizi dinledik ve Dogecoin'in bir CEO'ya ihtiyacı olduğuna karar verdik. Bir yandan ana değerlerimizi korurken diğer yandan bizi geleceğe taşıyacak bir isim…" yazıyor ve CEO adayları olarak Vitalik Buterin, Charlie Lee, Elon Musk ve Marshall Hayner bulunuyordu. Elon Musk yüzde 54.4 oyla CEO seçildi ve Musk bir günlüğüne Twitter’daki bilgilerine “Dogecoin CEO’su” unvanını eklemiş, ertesi gün bu değişikliği kaldırmıştı.

Ayrıca Musk attığı tweette “Dogecoin en sevdiğim kripto para birimi olabilir. Bu oldukça havalı” yazmıştı.





REDDIT HAREKETİ



Gamestop hissesinde dev yatırım kuruluşlarını zor duruma düşüren Reddit kullanıcıları bu sefer Dogecoin’i zirveye ulaştırmaya başladı. Örgütlü hareket eden Reddit kullanıcıları Dogecoin satın alarak kripto parayı yüzde 800 yükseltti. Böylece Dogecoin en çok tercih edilen 10 kripto para birimi arasına da girmiş oldu.



Sonrasında Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulan Dogecoin 15 milyar doları aşan piyasa değeriyle birçok kuruluşu geride bırakmış oldu.

SINIRSIZ SAYIDA VAR VE YÜKSELİŞİN SEBEBİ SPEKÜLATİF

Dogecoin diğer güçlü kripto paralar gibi sınırlı sayıda bulunmuyor. Sınırsız sayıda Dogecoin piyasada işlem görüyor. Yükselmesine sebep olarak ise sadece Elon Musk’ın açıklamaları öne çıkıyor. Bunun dışında sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan “1 doları aşacak” söylentileri de yükselişi tetikliyor. Dogecoin yatırımı yaparken dikkat etmek ve stop loss seviyesini mutlaka belirlemek gerekiyor.

KRİPTO PARA PİYASASINA DİKKAT EDİN



Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.

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