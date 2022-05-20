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Son dakika... Demir açıkladı: İngiltere'nin ihracat kısıtlamaları kalktı

#İsmail Demir#Savunma Sanayi Başkanı#İngiltere
Son dakika... Demir açıkladı: İngilterenin ihracat kısıtlamaları kalktı

İngiltere, Türkiye’ye uyguladığı savunma sanayii ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını açıkladı.

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Demir "Genel atmosfer oldukça olumlu. Gerek savunma bakanlığı gerek ticaret bakanlığı yetkilileriyle görüşüldü. Teknik konular görüşüldü. Aynı zamanda prensip olarak iki ülke arasındaki savunması sanayi konusundaki ilişkilerin ileriye taşınması için adımlar atıldı. Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığı, hayata geçtiği ve bunların kaldırıldığını görmek de daha olumlu bir hava estirdi" dedi.

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Demir ayrıca "Adımlar atılması müttefiklik ruhu içinde hareket etmek için önemli. İngiltere'nin bu ruha uygun davranması durumunda ne kadar pozitif bir gündem oluşabileceğini gördük. Türkiye'nin kendi milli güvenlik endişelerini anlattıklarını görmek de önemli bir şey. Sadece ikili ilişkiler değil üçüncü ülkelerde yapılacak faaliyetler ve savunma sanayi projelerinde nasıl işbirliği yapılabileceği de diğer bir konuydu, orada da olumlu yaklaşım gördük ve yaklaşımların devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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#İsmail Demir#Savunma Sanayi Başkanı#İngiltere

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