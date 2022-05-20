Ukrayna'dan Azovstal birliklerine flaş emir: Artık savaşmayın!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş 12'nci haftasında.

Dünyanın gözü kulağı ise haftalardır kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasında. Rus güçlerine karşı direnen askerler için Kiev kararını verdi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Kiev askerlere 'savaşı bırakın' emri verdi.

AFP haberi Ukraynalı komutan Denys Prokopenko'nun açıklamalarına dayandırdı. Prokopenko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Yüksek askeri komutanlık, garnizonumuzdaki askerlerin hayatlarını kurtarmak ve şehri savunmayı durdurmak için emir verdi.'

Prokopenko, öldürülen savaşçıları tesisten çıkarmak için 'devam eden bir sürecin' olduğunu da sözlerine ekledi.

Çelik fabrikalarında haftalarca ablukaya alınan askerler, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı şiddetli direnişinin sembolü haline gelmişti.

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SAVAŞTA BİR İLK

Ukrayna'nın askerlerine verdiği bu emir sonrası kentin tamamının Rusya'nın eline geçtiği belirtiliyor.

Bu durum ise Rusya için oldukça önemli zira Putin'in emri ile başlayan savaşta Rus güçleri henüz büyük bir Ukrayna kentinin tamamını ele geçirememişti.

Putin, Rus birliklerini bölgeyi ablukaya almaları emrini vermiş ve 'sinek bile uçurmayın' talimatı ile iletmişti. Rus liderin bu hamlesi haftalar sonra meyvesini verdi.

Rusya geçtiğimiz saatlerde teslim olduktan sonra Azovstal Çelik Fabrikası'ndan tahliye edilen askerlerin Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 'Ukraynalı kahramanların en kısa zamanda evlerine dönüşü için' bir esir takası umudu dile getirilmiş, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa "savaş suçlusu" mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamamıştı.

SAVAŞIN EN KANLI CEPHESİ MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ

Ukrayna’nın güneyindeki kent, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’a kara bağlantısı için stratejik önemde. 2014’te kısa süreliğine Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolüne geçen şehir üzerinde, Kiev’den bağımsızlık ilan eden ‘Donetsk halk cumhuriyeti’ hak iddia ediyor.

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Mariupol’ün düşmesi, Donbas savaşında bir dönüm noktası olarak görülüyor. Şehir ayrıca Azak Denizi’ni kontrol eden liman konumunda. Ukrayna’nın dış ticaretinin yüzde 30’u bu kentteki limandan yapılıyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÇELİK FABRİKASI SON DİRENİŞ NOKTASI AZOVSTAL

Mariupol’de limanın yanı sıra bir diğer stratejik nokta ise şehir savunmasının sığındığı ‘Azovstal’ demir-çelik fabrikası. Sovyetler döneminde inşa edilen fabrika tek başına Ukrayna’nın ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyordu.

Azovstal ayrıca, ülkede demiryolu rayı üretilen tek tesis. Putin’in fabrikaya yönelik yıkıcı bir saldırıdan kaçınmasının ardında, “savaş sonrası tesisi kullanma isteği” olduğu belirtiliyor.