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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Son Dakika#İslam İşbirliği Teşkilatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına videomesaj gönderdi. Erdoğan açıklamasında "Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır" ifadelerini kullandı.

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Dünya nüfusu çoğalırken buna bağlı olarak küresel gıda talebi de günden güne artıyor. Tabii afetler, su kıtlığı, orman yangınları, sel, erozyon, kuraklık gibi iklim değişikliğinin menfi sonuçları da gıda kaynaklarımızı tahrip ediyor. Tüm dünyada üretim maliyetleri yükselirken özellikle dezavantajlı toplum kesimlerinin gıdaya erişimi zorlaşıyor. Gıda güvenliğinin garanti altına alınması, bugün insanlığın ana gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.

"DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 10’U AÇLIK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

Koronavirüs salgını, tarımdaki arz-talep dengesini bozmuş, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açmıştır. Bu durum küresel ölçekte gıda sorununu daha da derinleştirmiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler raporları, dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini ortaya koyuyor. Aynı raporlara göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Benzer şekilde yetersiz beslenenlerin sayısında da artış yaşanmakta. Önümüzdeki döneme dair tahminler, karamsar bir tablo çizmektedir.

Salgının sadece temel gıdaya erişimde değil, insan hayatını ilgilendiren diğer hususlarda da sorunları karmaşıklaştırdığını görüyoruz. Bir tarafta 810 milyon insan en temel gıda maddelerine ulaşmazken, diğer tarafta büyük sermaye sahipleri, birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca doları harcayabilmektedir.

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"HİÇ KİMSENİN BANA NE BAŞKASINDAN DEME LÜKSÜ YOKTUR"

İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda, hiç kimsenin bana ne başkasından deme lüksü yoktur. Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için temel bir haktır.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak daha adil bir dünya için sesimizi yükseltmek, insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereğidir. Tabii bunun için öncelikle aramızdaki dayanışma ve işbirliğini artırmamız büyük önem arz ediyor.

"STRATEJİK ANLAMDA DA KALKINMIŞ BİR TARIM SEKTÖRÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

İslam ülkeleri olarak sadece ekonomik anlamda değil, stratejik anlamda da kalkınmış bir tarım sektörüne ihtiyacımız var. Maalesef bu konuda halen arzu edilen seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Teşkilat üyesi ülkeler, tarım ve gıda alanında birbirini tamamlayan ekonomik yapılara sahip olmalarına rağmen bu potansiyelden maalesef yeterince istifade edemiyorlar. Geniş ekilebilir alanlarının yanı sıra uygun coğrafi ve iklim şartları sayesinde birçok tarım ürününde dünya lideri olan Türkiye'nin tecrübe ve imkanlarından tüm kardeşlerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansının ülkelerimize yeni ufuklar açacağına inanıyorum.

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