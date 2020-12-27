Son dakika... Burs kredi alacak öğrenciler dikkat! Ödemeler bu gece başlıyor

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece ödeniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin TL ödeneceğini açıkladı.

2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bu gece hesaplarına yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 TL ödeneceğini açıkladı.

Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler 28 Aralık’ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık’ta, "2" olanlar 29 Aralık’ta, "4" olanlar 30 Aralık’ta, "6 ve 8" olanlar 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.