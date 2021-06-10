Kripto para piyasalarÄ± Bitcoin'deki hareketliliÄŸe odaklanmÄ±ÅŸ durumda. Nisan ayÄ±ndan bu yana sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸayan ve toparlanma Ã§abalarÄ± fayda etmeyen Bitcoin 32 bin dolardan 37 bin dolara sert yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶sterdi. Sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k sevince neden olan yÃ¼kseliÅŸ analistleri de heyecanlandÄ±rdÄ±.

Binance'Ä±n CEO'suÂ Changpeng Zhao ise yÃ¼kseliÅŸi tweetle taÃ§landÄ±rdÄ±. Zhao yatÄ±rÄ±m tavsiyesi vermese de yatÄ±rÄ±mcÄ±lara bilinen bir yÃ¶ntemi yol gÃ¶sterici olarak sundu.

Zhao "DÃ¼ÅŸÃ¼kten alÄ±p yÃ¼ksekten satmak istiyorsanÄ±z, iÅŸe yaramasÄ± iÃ§in bir yerde dÃ¼ÅŸÃ¼k bir yere ihtiyacÄ±nÄ±z var. Finansal tavsiye deÄŸil" tweetini paylaÅŸtÄ±.

If you wish to buy low and sell high, you need a low somewhere for it to work.



Not financial advice. â€” CZ ðŸ”¶ Binance (@cz_binance) June 8, 2021

Â

BITCOIN GÃœÃ‡ KAZANDI

Bitcoin'e karÅŸÄ± olan tutumlar ve kurumsal yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k satÄ±ÅŸlarda bulunmasÄ± olumsuzluklar artÄ±rÄ±yordu. El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi haline getirmesinin ardÄ±ndan Bitcoin gÃ¼Ã§ kazanmaya baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede 32 bin dolardan 37 bin dolara yÃ¼kselen Bitcoin bir gecede yÃ¼zde 15'in Ã¼zerinde kazanÃ§ saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu.

ETHEREUM'DA SATIÅž DALGASI SÃœRÃœYOR

GeÃ§tiÄŸimiz ay tarihi yÃ¼ksek seviyesi olan 4371 dolarÄ± gÃ¶ren Ethereum sonrasÄ±nda satÄ±ÅŸ gÃ¶rdÃ¼ ve 2100 dolar seviyesine kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Tarihi zirvesinden yÃ¼zde 52 oranÄ±nda gerilemiÅŸ olan Ethereum'da yÃ¼kseliÅŸ ivmesi uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor.

SERT REGÃœLASYON BEKLENTÄ°SÄ° FRENLÄ°YOR

Kripto paralara karÅŸÄ± sert tavÄ±r alÄ±nmasÄ± ve devlet baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan da eleÅŸtiriye konu olmalarÄ± nedeniyle regÃ¼lasyonlarÄ±n katÄ± olmasÄ± bekleniyor. Bu nedenle yatÄ±rÄ±m yapanlar tedirgin davranmak durumunda kalÄ±yor. Ã‡in'in yasaklayÄ±cÄ± tutumu, Ä°ran'Ä±n kripto para madenciliÄŸini bir sÃ¼reliÄŸine yasaklamasÄ±, ABD Gelir Ä°daresi'nin 10 bin dolar ve Ã¼zerindeki kripto para hareketlerine yÃ¶nelik yetki talebi istemesi, ABD eski BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Bitcoin'i sahtekarlÄ±k olarak tanÄ±mlamasÄ± gÃ¼veni sarsÄ±yor.

COINBASE'DEN YENÄ° ADIM

DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kripto para borsalarÄ±ndan Coinbase, ABD'de Bitcoin teminatla nakit kullanÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Åžirket, 4 eyalette uygulanan Bitcoin'i teminat gÃ¶stererek nakit para kullanma imkanÄ±nÄ± 15 eyalete yaymak iÃ§in plan hazÄ±rlÄ±yor. TeminatlÄ± nakit kullanÄ±mÄ±nda, eldeki Bitcoin satÄ±lmadan Bitcoin'in deÄŸerinin yÃ¼zde 40'Ä±na kadar nakit kullanÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor.

"20 BÄ°N DOLARA DÃœÅžEBÄ°LÄ°R" GÃ–RÃœÅžÃœ

Stratejist Rich Ross ve analist Michael Purves, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n devamÄ± halinde 20 bin dolar seviyesinin kilit nokta olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiler. Analist Edward Moya ise 30 bin dolarÄ±n aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ kÄ±rÄ±lmasÄ± halinde satÄ±ÅŸlarÄ±n ivme kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MÄ°LYARDERLER SPEKÃœLE EDÄ°YOR

Milyarder iÅŸ adamlarÄ± ve fon yÃ¶neticileri Bitcoin'i kullanarak piyasalarda spekÃ¼lasyona neden oluyor. KÃ¼Ã§Ã¼k yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± maÄŸdur eden aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Binance'Ä±n CEO'su Zhao milyarder iÅŸ adamÄ± Elon Musk'a karÅŸÄ± tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±. DostluklarÄ±nÄ± bitiren ikili Twitter Ã¼zerinden attÄ±klarÄ± tweetlerle tepkilerini ortaya koymaya devam ediyorlar.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara