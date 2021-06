Kripto para piyasaları Bitcoin'deki hareketliliğe odaklanmış durumda. Nisan ayından bu yana sert düşüş yaşayan ve toparlanma çabaları fayda etmeyen Bitcoin 32 bin dolardan 37 bin dolara sert yükseliş gösterdi. Sosyal medyada büyük sevince neden olan yükseliş analistleri de heyecanlandırdı.

Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao ise yükselişi tweetle taçlandırdı. Zhao yatırım tavsiyesi vermese de yatırımcılara bilinen bir yöntemi yol gösterici olarak sundu.

Zhao "Düşükten alıp yüksekten satmak istiyorsanız, işe yaraması için bir yerde düşük bir yere ihtiyacınız var. Finansal tavsiye değil" tweetini paylaştı.

If you wish to buy low and sell high, you need a low somewhere for it to work.



Not financial advice.