Bitcoin ve Ethereum'da yön neresi? Kripto paralarda iki senaryo...

Bitcoin fiyatları, 14 Nisan tarihinde 64 bin dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini görürken; bu gördüğü tarihi zirveden gerilemesinin en büyük sebebi Tesla CEO’su Elon Musk’ın Tesla araçların satın alımında Bitcoin kullanılmasının askıya alındığını açıklaması olmuştu. Bu yaşanan gelişmenin dışında ABD, Çin ve İran’da alınan kararların kripto para piyasaları üzerinde olumsuz etkisi oldu.

Bitcoin fiyatları zirvesinden hızla gerilerken, kar satışlarının da etkisiyle bugün neredeyse yarı fiyatına geriledi. En popüler kripto para birimi Bitcoin, bugün içerisinde en düşük 32 bin 471 dolar seviyesini, en yüksek ise 34 bin 507 dolar seviyesini görürken; saat 11.20 itibarıyla yüzde 1.75 oranında yükselişle 34 bin 206 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ETHEREUM'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

En yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Ethereum fiyatları ise, tarihi zirvesini 12 Mayıs tarihinde 4 bin 371 dolar seviyesine yükselerek görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında düşüşle 2 bin 524 dolar seviyesinde bulunuyor.

İKİ ÖNEMLİ HUSUS VAR

İsmail Hakkı Polat - Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi

Son bir yıllık süreçte Bitcoin’in yarılanmasından bu yana yaşanan değer kaybı artık daha çok kan kaybına dönüştü. Bitcoin, mayıs ortasından bu yana gördüğü 64 bin dolarlık zirvesinden yarıya indi.

Kripto para piyasasında yatırımcı sayısı, son bir yılda 30 milyondan 100 milyona yükseldi. Blokzincir verilerine baktığımızda bu yeni yatırımcıların satış eğilimine girdiğini görüyoruz. Bu satış eğimi de kripto para piyasasını etkiliyor.

Kripto para piyasaları bir süre yatay seyrediyor; sonra piyasalarda yaşanan belirsizliğin yarattığı kaygı özellikle yeni yatırımcıları satışa yöneltiyor. Dolayısıyla burada belirli olacak şey, yeni bir hikaye yazılacak mı yazılmayacak mı tarafı?

İki tane önemli husus var. Biri ABD’de tartışılan düzenlemeler… Bu düzenlemeler kripto para piyasası için olumlu sayılırsa fiyatlar yeniden yükselir ama daha sınırlayıcı olursa bu defa piyasa ters yönde hareket etmeye başlar.

Kripto para piyasasının endeksi diyebileceğimiz Bitcoin’in pazar üzerindeki hakimiyeti yüzde 40... Ethereum’un ise yüzde 20 civarında... Temmuz ayında ‘Etherum London’ adı verilen bir ağ güncellemesi var. Burada Ethereum ağı belli bir inovasyon alırda Ethereum ekosisteminde bunun olumlu bir yansıması olursa, bu durumda Ethereum’un ağırlığı artacağı için ABD’den gelecek düzenleme haberleri ile birlikte olumlu bir gelişme olarak kabul edilip tekrar yeni bir şey başlayabilir.

Aksi taktirde Bitcoin’in güvenli liman olup olmamasına dayalı bildiğimiz Bitcoin yarılanmalarında 4 yılda bir fiyatların artacağı ondan sonrada 3 yıl kış ayına girileceği dönemler söz konusu olacak.

YÜKSELİŞİN KALICILIĞI İÇİN 41 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Mehmet Çoban - Bitci.com Araştırma Müdürü

Bitcoin/dolar paritesinde dün yaşanan sert düşüşün tepki alımları gözlemleniyor şu dakikalar itibariyle. Yaşanan bu tepki alımında önemli bir nokta olarak görülen 33 bin 815 dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Bu kısmen olumlu… Zira bu seviyenin üzerinde kalınması 36 bin 533 dolar direncinin test edilmesini sağlayabilir. Bu noktanın ise bir özelliği var… O da hem trend direnci hem de 4 saatlik grafikte 100 periyotluk HO’ya denk gelen nokta olması. Bu sebeple olası yükselişlerde bu seviyenin hacimli kırılması 38 bin dolar seviyesi ara direnç noktası olmak üzere 41 bin 500 dolar seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir. Bu olumlu senaryo…

Olumsuz senaryoda ise; tekrar 33 bin 815 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda 30 bin 127 – 32 bin 417 dolar bandına paritenin gerileme olasılığı artacak. Anca önemli bir uyarımızı tekrarlayalım; paritede 41 bin dolar seviyesi üzerine çıkılıp bu nokta üzerinde kapanışlar yapılmadıkça yaşanabilecek yükselişler tepki hareketinden öteye gitmeyecektir… Bu sebeple direnç noktalarında olası satışlara karşı dikkatli olunmalı…

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