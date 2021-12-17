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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bitcoin, Ethereum, Dogecoin... Kripto paralarda düşüş! Fed'in adımları olumsuz etkiliyor

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Son dakika... Bitcoin, Ethereum, Dogecoin... Kripto paralarda düşüş Fedin adımları olumsuz etkiliyor
Burak TAŞÇI

Küresel ekonomilerdeki enflasyonu frenlemek için çalışan merkez bankalarının atacağı adımlar kripto para piyasalarında endişeye neden oldu. Fed'in liderliğinde başlayacak olan faiz artırımları öncesinde kripto para birimleri zor günler geçiriyor.

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Kripto para birimleri yine düşüş eğilimi göstermeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 kez faiz artırma ihtimalinin doğması ve tahvil alım azaltma hızını artırması kripto para piyasalarında sert rüzgarlar estirdi.

Küresel ekonomilerdeki enflasyon endişeleri nedeniyle merkez bankaları fiyat istikrarını korumak için hamlelerde bulunurken Fed'in faiz artırmaya çok yakın olması kripto paralar için sorun oluşturdu.

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LİDER KRİPTO PARA BITCOIN TOPARLANAMIYOR

50 bin dolar psikolojik sınırının altında tarihi rekorunun ise yaklaşık yüzde 40 altında işlem gören Bitcoin yine 46 bin dolar seviyesine geriledi.

Güne 47 bin 900 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 46 bin 801 dolar, en yüksek de 48 bin 167 dolar seviyesini gördü. Saat 11:32 itibarıyla yüzde 2 oranında düşüşle 47 bin 17 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM DA KAYIPTA

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En çok tercih edilen ikinci kripto para birimi Ethereum ise 4 bin doların altına sarktı. Güne 4 bin 23 dolardan başlayan Ethereum en düşük 3852 dolar, en yüksek de 4 bin 37 doları gördü. Saat 11:32 itibarıyla yüzde 3.5 oranında düşüşle 3886 dolardan alıcı buluyor.

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ŞAKA COINLER DE DÜŞÜŞTE

Şaka coini olarak ortaya çıkan sonrasında ise finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de yatırımcısını sevindiremedi. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı Elon Musk, şirketi olan Tesla'nın bazı ürünlerini Dogecoin ile satacağını duyurmasıyla birlikte Doge'de yüzde 40'ı aşan yükselişler görülmüştü. Ancak saman alevi gibi olan bu yükseliş kalıcı olmadı ve Doge yeniden düşüş gösterdi.

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Dogecoin güne 0.1746 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 0.1710 dolar, en yüksek de 0.1765 dolar seviyesini gördü. Saat 11:32 itibarıyla Dogecoin yüzde 1 oranında düşüşle 0.1730 dolar seviyesinde bulunuyor. Shiba Inu ise yüzde 2'ye yakın kayıpla 0.00003257 dolardan işlem görüyor.

MANA YÜZDE 5 DÜŞÜYOR

Son dönemin popüler kripto paralarından olan MANA da düşüş sergiliyor. MANA yüzde 5'e yakın kayıpla 3.15 dolardan alıcı buluyor.

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