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Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor? Yükseliş ivme kazandı

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor Yükseliş ivme kazandı
Burak TAŞÇI

Küresel ekonomi enflasyonla mücadeleye yönelirken altın fiyatları beklentilerin fiyatlanmasıyla birlikte güçlenmeye başladı. Ons altın uzun sürenin ardından yeniden 1800 doların üzerine çıktı.

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Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımına giderken altın fiyatları da yükselişe geçti. Fed'in ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ardından altın fiyatları güç kazanmaya başladı. Fed, enflasyon için kullandığı 'geçici' kelimesini çıkararak kalıcı bir sorun olduğuna dair değerlendirmede bulunurken 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 kez faiz artırma ihtimalinin bulunduğunu ve bunun da her adımda 0.25 baz puan seviyelerinde olabileceğini açıkladı.

Ayrıca koronavirüsün Omicron varyantının küresel piyasalara etkisi henüz bilinmiyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Omicron varyantının etkilerinin ne olacağını bilmekten çok uzak olunduğunu da söylemişti. Bu gelişme de altın fiyatlarının yükselmesine destek oldu.

Tüm bu faktörlerle piyasalarda dolar değer kazanırken ons altın da güven tazelemiş oldu. Beklentilerin sona ermesiyle birlikte ons altında güçlenme ivme kazandı. En son 30 Kasım 2021 tarihinde 1800 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın merkez bankalarının kararlarına odaklanılması nedeniyle beklenti içine de girilince 1760-1800 dolar arasında hareket etmişti. Dar banda sıkışan ons altın bugün yönünü yukarı doğru değiştirdi.

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Ons altın güne 1799 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1797 dolar, en yüksek de 1804 dolar seviyesini gördü. Saat 07:25 itibarıyla ons altın 1803 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor. Ekim ayına 501 lira ile yükseliş grafiği çizerek başlayan gram altın istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Ons altının 1800 dolar direncini aşmasıyla birlikte ve dolardaki hareketliliğin etkisiyle gram altın 910.6 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Yaklaşık olarak 77 günde gram altın yatırımcısına böylece yüzde 81 oranında kazandırmış oldu.

Gram altın güne 501.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 497.3 lira, en yüksek de 505 lira seviyesini gördü. Saat 07:25 itibarıyla gram altın 908.2 liradan alıcı buluyor.

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KRİPTO PARALAR DA YÜKSELMİŞTİ AMA...

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Ekim ayında kripto para birimleri ralli yapmaya başlamış Bitcoin 69 bin dolar Ethereum ise 5 bin dolar seviyesine yaklaşmıştı. Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de yatırımcılarını heyecanlandırmıştı. Ülkelerin kripto paralar için regülasyon adımları, küresel enflasyonun yükselmesi ve altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte kripto para birimlerinde zayıflama ve durgunluk ortaya çıkmaya başladı.

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