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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance'ta yeni dönem başladı

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Son dakika... Binance'ta yeni dönem başladı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ta 3 ay önce boşalan başkanlık koltuğuna Brian Shroder atandı.

Kripto para piyasasına yön veren borsalardan biri olan Binance'ta beklenen atama gerçekleşti. Binance'ın 3 ay önce istifa eden başkanı Brian Brooks'un yerine Ant Group'ta yöneticilik yapan ve Uber Technologies'in Asya operasyonlarından sorumlu CEO'su olan Brian Shroder yeni başkan olarak atandı.

Shroder'in Binance'a yeni başkanı olarak seçilmesi şirkette istikrarın sağlanmasına yönelik bir adım olarak nitelendirildi. 

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Binance'ın yaptığı açıklamada Shroder'in stratejik planlama ve uygulama, fon temini, satış ve kurumsal kalkınmadan sorumlu olacağı, şirketin hukuk, insan kaynakları, ürün ve teknoloji departmanlarına liderlik edeceği duyuruldu.

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Shroder'in hızlı büyüyen şirketlerdeki deneyimini Binance US'ın halka arz edilmesine de yardımcı olacağı belirtildi. 

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance US'in gelecek 3 yıl içinde halka açılmasını hedefliyor.

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