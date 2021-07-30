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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.07.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance kullanıcıları dikkat! Tasfiye kararı alındı

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Son dakika... Binance kullanıcıları dikkat! Tasfiye kararı alındı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Avrupa'da türev ve vadeli piyasa işlemlerinden çıkacak.

Adı sürekli yasaklama ve engellemelerle anılmaya başlayan kripto para borsası Binance, Avrupa faaliyetleri için yeni karar aldı. Binance, Avrupa'da türev ve vadeli piyasa ürünlerini tasfiye edecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, kullanıcıların ve ortakların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlere ilişkin gözden geçirmelerin devam ettiği duyuruldu.

Açıklama neticesinde Almanya, Hollanda, İtalya'da tasfiyenin derhal uygulanacağı ve bu ülkelerde vadeli ve türev ürün hesabı açılmayacağını belirtildi.

Geri kalan Avrupa ülkelerinde ise kademeli olarak tasfiye devam edecek.

Binance, İtalyada da yasaklanıyor
Binance, İtalya'da da yasaklanıyor

İTALYA, İNGİLTERE, KANADA VE ÇİN TAVIR ALDI

Kripto para borsası Binance, dev ülkeler karşısında çaresiz kaldı. İtalya, İngiltere ve Kanada'da yasaklama kararı alınırken Çin'de kısıtlamalara maruz kalmıştı. Binance'ın dünya çapında 110 milyon kullanıcıya eriştiği belirtiliyor.

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