Son dakika... BİM'den yeni atak! Bisküvi ve şekerleme şirketi kuruyor

Her semtte onlarca Türkiye genelinde ise binlerce mağazası bulunan BİM yeni atılımda bulundu. Şirket yönetim kurulu, mağazalarda satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyelerinde yapmak için şirket kurma kararı aldı.

BİM yeni bir şirket kuruyor. Binlerce mağazayla hizmet veren BİM, mağazalarında satılan bisküvi ve şekerleme ürünlerini satın almak yerine kendisi üretme yoluna gidiyor.

40 MİLYON LİRA SERMAYE KONDU

Şirketten yapılan açıklamada yönetim kurulunun aldığı karara göre mağazada satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin yapılması için 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verdiği duyuruldu.

BÜYÜK ORTAKLIKLARI VAR

Böylece BİM bağlı ortaklıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu. BİM, BİM Stores SARL, İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik, BİM Stores LLC, GDP Gıda Paketleme, Flo Mağazacılık, Dost Global danışmanlık şirketlerinin bazılarının tamamına bazılarının da bir kısmına sahip durumda.

607.2 MİLYON LİRA SERMAYESİ VAR

BİM'in sermayesi 607.2 milyon lirayken özsermayesi 5.5 milyar lira seviyesinde. Dün borsada oluşan fiyatlara göre ise piyasa değeri 40.9 milyar lira seviyesinde. Şirketin yüzde 74.15'i halka açık durumdayken yüzde 15.01'i Merkez Bereket Gıda'ya, yüzde 10.84'ü ise Naspak Gıda'ya ait durumda. Yönetim kurulu başkanlığını ise Mustafa Latif Topbaş yürütüyor.

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