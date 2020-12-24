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Ekonomi
İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bayilerin önünde kuyruk oluştu! Hatay’da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

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Son dakika... Bayilerin önünde kuyruk oluştu! Hatay’da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
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MİLLİ Piyango’nun 100 milyon lira ikramiyeli yılbaşı biletlerine Hataylıların ilgisi yoğun oldu. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri ise akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağış yapmayı hayal ediyor.

Milli Piyango’nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Hatay'da Milli Piyango bilet satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş umutla aldıklarını biletlerine ikramiye isabet etmesinin hayalini kuruyor. Antakya'da Ulus Alanında bilet satışı yapan çok sayıda bayi, her yıl olduğu gibi son günlerde satışların artacağını ifade ediyor.

Son dakika... Bayilerin önünde kuyruk oluştu Hatay’da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

VATANDAŞLAR, BÜYÜK İKRAMİYEDEN UMUTLU

Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayiden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Her yıl bilet aldığını ve şansını denediğini ifade eden İsmail Topal, Çıkarsa, çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Ben şansımı deniyorum. Çıkarsa, ihtiyacı olan akrabalarıma bir güzellik yaparız. Hep ümitliyim, bir gün çıkacağını biliyorum dedi.

Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL Milli Piyango çekilişi Kanal Dde...
Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL! Milli Piyango çekilişi Kanal D'de...

Bilet alan Ali Övgü de, her sene bilet aldığını, büyük ikramiyenin çıkması durumunda ailesine ve akrabalarına yardım edeceğini söyleyerek, Umudumuz var. İnşallah bu sene çıkacak ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Bayilerin önünde kuyruk oluştu Hatay’da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

Büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda yarısı ile fabrika kuracağını ve işsizleri istihdam edeceğini belirten Mehmet Ali Resmi, Diğer yarısının yarısı kamuya, diğer kalanı da çocuk esirgeme kurumuna bağışlarım dedi.

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odalarından ortak açıklama
Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları'ndan ortak açıklama

Bilet alanlardan Semra Culhacı ise, büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda, ilk önce okullara bağış yapacağını söyledi.

Büyük ikramiyenin bir kişiye değil de 4-5 kişiye çıkmasını isteyen Leyla Hasuoğlu, ikramiyenin bir kısmının kendisine çıkması durumunda ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğini dile getirdi.

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