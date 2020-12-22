Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL! Milli Piyango çekilişi Kanal D'de...

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki 31 Aralık gecesinin en önemli sürprizlerinden biri de geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişinin Kanal D ekranında izleyicilerle buluşacak olması.



Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içinde yer alacak ve Şans Merkezi’nden saat 23:00’te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.



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100 MİLYON TL’Yİ KAZANAN TALİHLİYİ KANAL D AÇIKLAYACAK

Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Gecede özel çekilişin de içinde yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’de; izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.

GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.