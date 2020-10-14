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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız" dedi.

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