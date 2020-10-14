Son dakika... Bakan Varank: Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız" dedi.