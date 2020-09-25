AA
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Son dakika... Bakan Varank: Diyarbakır'da 7 farklı projeye imza atacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Birazdan şehrimizin (Diyarbakır'ın) ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek." dedi.
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