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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Varank: Diyarbakır'da 7 farklı projeye imza atacağız
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Varank: Diyarbakır'da 7 farklı projeye imza atacağız
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Diyarbakır'da 7 farklı projeye imza atacağız

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Son dakika... Bakan Varank: Diyarbakır'da 7 farklı projeye imza atacağız
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Birazdan şehrimizin (Diyarbakır'ın) ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacağız. Böylece yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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