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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

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Son dakika... Bakan Varank: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin eylülde aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttığına dikkati çeken Varank, "Yıllık endekste, ara malı ve sermaye
malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, paylaştığı grafikle de sanayi üretiminde yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10,9, sermaye malında yüzde 10,4, dayanıklı tüketim malında yüzde 16,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,4, enerjide yüzde 2,5 artış olduğu bilgisini verdi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

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