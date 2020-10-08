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Ekonomi
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk: SED ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

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Son dakika... Bakan Selçuk: SED ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Ekim 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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