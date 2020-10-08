Son dakika... Bakan Selçuk: SED ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Ekim 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.