Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı: SGK teşvik süresi o illerde 1 yıl uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşvikinin süresinin 1 yıl daha uzatıldığını, kararın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Teşvikten sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçeler yararlanıyor

Bakan Selçuk, bu ilave teşvikten Sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlanabileceğini bildirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimin uygulamasından yararlanacak il ve ilçeler;

- Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak

- Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak • Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat,

- Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada ilçeleri)

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