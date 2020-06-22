Son dakika... Bakan Pakdemirli: 1 milyon lira yardım yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Bursa'daki sel) Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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