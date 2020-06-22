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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli: 1 milyon lira yardım yapılacak

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Son dakika... Bakan Pakdemirli: 1 milyon lira yardım yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Bursa'daki sel) Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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