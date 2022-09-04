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Son dakika... Bakan Nebati'den 'Orta Vadeli Program' değerlendirmesi: Mali disiplinden taviz vermedik

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Orta Vadeli Program
Son dakika... Bakan Nebatiden Orta Vadeli Program değerlendirmesi: Mali disiplinden taviz vermedik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 17:26

Türkiye ekonomisinin 2023 ile 2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Orta Vadeli Program ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz. Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik" dedi.

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Türkiye'nin ekonomik olarak yol haritasını belirleyecek yeni Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2023-2025 dönemini kapsayan programa göre, büyüme hedefi ortalama yüzde 5,3 olarak belirlendi. Enflasyonun ise tek haneye düşmesinin planlandığı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de Orta Vadeli Program ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı: 
"Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik.

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER TİTİZLİKLE ANALİZ EDİLDİ

Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

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Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır.

Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

EKONOMİMİZİN YÜZDE 5.3 BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.
Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz.
Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik.

Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz.

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Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Orta Vadeli Program

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