Son dakika... Bakan Nebati: KGF limiti 400 milyar liraya yükseltildi

Haberin Devamı

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında çalışmalar son hızla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati deprem bölgesine ilişkin çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şöyle:

Gıda arz güvenliği teminatı için bölgede tarımsal faaliyetin sürdürülmesi önceliğimiz olmuştur. Afet bölgesinde stratejik ürünlerde fark ödemesi ve sözleşmeli üretimlere öncelik vereceğiz. Depremin yaralarını elbirliğiyle saracağız. Bakan Nebati'nin teşrifleri şehrimize heyecan vermiştir. Şehrimizin özellikle kayıp kaçak oranı yüzde 55'ten yüzde 70'lere çıktığı dönemde ve de depremin altyapıya verdiği zararı dikkate alarak bu şehrin inşa ve ihyası için altyapı çalışmalarına sağlanması zorunlu olan finansla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Her zaman olduğu gibi bakanımız şehrimize desteklerini eksiksiz vereceğini belirtti. Bizim bütün çabamız, gayretimiz Kahramanmaraş'ımızı Türkiye'de örnek şehir haline getirmek, alt ve üstyapısıyla eşsiz bir şehir. Bu yolda da gerek milletvekili adayları olarak bizler, gerekse valiliğimiz, büyükşehrimiz, ilçe belediyelerimiz, kanaat önderleri inşallah elbirliğiyle bunun üstesinden geleceğiz. Mermeri delen damlaların gücü değil sürekliliğidir. 14 Mayıs'a doğru hızla ilerlediğimiz dönemde şehrimizin ayağa kalkışı şehrimiz için de ülkemiz için de elzemdir.

Haberin Devamı

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kardeşliğin, paylaşmanın, bereketin ve nice güzelliklerin müjdecisi olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kardeşliğin, paylaşmanın, bereketin ve nice güzelliklerin müjdecisi olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sene Ramazan ayını ne yazık ki buruk duygularla idrak ediyoruz. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızla birlikte toplam 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen büyük depremler hepimizin yüreğini yakmıştır.



Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Bizler, Sütçü İmam’ın, Evliya Efendi’nin ve daha nice isimsiz kahramanlarımızın destanlar yazdığı bu kadim ve kahraman şehrimizi en hızlı şekilde tekrar ayağa kaldırmaya kesin kararlıyız!

Haberin Devamı

DEPREME İLİŞKİN VERİLER



Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimizin diğer tüm kurumları gibi Bakanlık olarak bizler de ilk günden bu yana birçok adım attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda;



AFAD’a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca, hane başı 15 bin lira Taşınma Destek Ödemesi gerçekleştirdik. Doğal Afet Sigortası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk.



Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Bunların büyük bir kısmını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın depremzede vatandaşlarımıza söz verdiği üzere 1 yıl içinde tamamlamak için durmaksızın çalışıyoruz. Daha şimdiden 100.000’den fazla konutun inşasına başladık. Bu süreçte, Bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde sağlamaya devam edeceğiz.

Haberin Devamı

İLAVE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER



Asrın felaketi sonrasında, bölgede çözmemiz gereken en önemli sorunun barınma sorunu olduğunu biliyoruz. Şehrimizin ekonomik gelişimi ve sanayi üretiminin aksamaması bakımından da bu hususun büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kalıcı konutlarımız bir yıl içinde inşa edilene kadar, bazı geçiş dönemi çözümlerini devreye aldık.

Çalışanları konteynerlarda ikamet eden KOBİ’lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ni ivedilikle hayata geçirdik. Bu paketler kapsamında hâlihazırda toplamda 9,5 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup yararlanma imkânının halen devam ettiğini buradan tüm işletmelerimize hatırlatmak isterim.

Haberin Devamı

Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz. Depremde evi ya da işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlarımızın geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarını sildik.

Bölgedeki esnaf ve sanatkârlarımızın kredi ödemelerini erteledik. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerimizin sorunlarına en doğru çözümleri üretebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızla tam bir koordinasyon içindeyiz. Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık.

Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık. Hububatta dekar başına 50 lira olan desteğimizi de 100 liraya çıkardık. Hayvanları telef olan çiftçilerimizin hayvanlarını birebir telafi etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.



KAHRAMANMARAŞ EKONOMİSİ



Kahramanmaraş’ta esnafımızın ve çiftçimizin de her daim yanındayız. 2022 yılında Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 4 bin 523 esnaf ve sanatkârımıza Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 1,1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Aynı dönemde 8 bin 955 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla yaklaşık 2,6 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi imkânı sağladık. Kahramanmaraş Yapılanlar: Depremin temel merkezi olan Kahramanmaraşımız desteklerde önceliğimizdir.

Haberin Devamı

Bugün de depremde zarar gören altyapıyı tadil etmek için Tarım ve Orman Bakanımız ve Belediye Başkanımızla bir araya geldik. Depremden birinci derecede etkilenen şehirlerimizin altyapı ve üstyapı çalışmaları için belediyelerimizin ödenek taleplerini hızlı bir şekilde karşılıyoruz.

Son 21 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim önce insan anlayışıyla yol aldık. Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdünü kendimize düstur edindik. Bu yüzden biz milletimize hiçbir zaman efendilik taslamadık. Tam tersine hizmet edebilmek için yarıştık. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devasa bir yerleşkeye sahip olan İstanbul Finans Merkezi’ni ülkemize kazandırdık. Her yeni gün milletimizin bir başka asırlık hayalini çok şükür gerçeğe dönüştürdük. TOGG’uyla, Kızılelma’sıyla, doğalgaz keşifleriyle, ihracat, istihdam ve turizm rekorlarıyla tarihinin en güçlü Türkiye’sini birlikte inşa ettik.



Cumhuriyetimizin ikinci asrında, yani Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi çok daha yüksek zirvelere taşıyacağız. Ve bunu da yine beraberce başaracağız. İlerleyen dönemde birinci önceliğimiz depremden etkilenen tüm illerimizi eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, depremzede vatandaşlarımıza huzurlu yuvalarının anahtarlarını bir an evvel teslim etmektir. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı da şimdiden tebrik ederim. Yüce Rabbim, bizlere rahmeti ve bereketiyle muamele eylesin.