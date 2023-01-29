Son dakika: Bakan Nebati grafiklerle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması... Açık açık tehdit etti!

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis de katıldı. Yunan siyasetçiden skandal bir Türkiye açıklaması geldi.