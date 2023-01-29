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Son dakika: Bakan Nebati grafiklerle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

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#Nureddin Nebati#Faiz#Borç
Son dakika: Bakan Nebati grafiklerle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 11:31

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüdüğünü vurgulayan Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor.

Son dakika: Bakan Nebati grafiklerle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3’tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5’e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3’e kadar düşmesini bekliyoruz.

Son dakika: Bakan Nebati grafiklerle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL’si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL’si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı.

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Son dakika: Bakan Nebati grafiklerle paylaştı: Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor

2002 yılında her 100 TL’lik bütçe harcamasının 43,2 TL’si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL’si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı.

Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor.

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#Nureddin Nebati#Faiz#Borç

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