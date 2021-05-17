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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya kritik turizm ziyareti
GeriEkonomi Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya kritik turizm ziyareti
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya kritik turizm ziyareti

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya kritik turizm ziyareti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı ile Rusya’ya gitti.

Edinilen bilgiye göre, Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy, Rus muhataplarıyla Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimini görüşecek. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri de değerlendirilecek.

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