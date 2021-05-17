Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Bakan Ersoy'dan Rusya'ya kritik turizm ziyareti

Edinilen bilgiye göre, Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy, Rus muhataplarıyla Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimini görüşecek. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri de değerlendirilecek.

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