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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Ersoy: Ağustos ayı çok iyi gidiyor

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Son dakika... Bakan Ersoy: Ağustos ayı çok iyi gidiyor
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs pandemisine rağmen Temmuz ayının 6.5 milyon turistle kapatıldığını söyledi. Ağustos ayına ilişkin olarak da yorum yapan Ersoy, Ağustos'un çok daha iyi gittiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa 15 milyon turist sayısını yakalarız diye düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçeriz diye düşünüyorum" dedi. 

NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Ersoy, "Tüm dünya  genelini sardı salgın. Türkiye'de çok başarılı şekide salgınla mücadele sürdürüldü. Nisan sonrasında ertık normalleşme süreci  başladı. 1 Haziran'dan itibaren turizm sektörü bir ivme kazanmaya  başladı. Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya gibi ülkelerle yoğun hava  trafiği başladı. 2020 beklentimiz çok yüksekti ama maalesef 2019  verilerine göre ciddi bir düşüş olacak. Eğer hava trafiğinde olumsuz  bir hareketlenme olmazsa 15 milyon turist sayısını yakalarız diye  düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçeriz diye  düşünüyorum. Temmuz sonuyla 6 buçuk milyon turist sayısını yakaladık. Sezon geç başladı ama geç bitecek gibi görünüyor. 15 milyon hedefin 2,5 milyonu yurt dışında yerleşik Türk, gerisi yabancı ziyaretçi diye düşünüyoruz. Temmuz sonu itibariyle 6,5 milyon turist sayısını yakaladık, ağustos ayı çok daha iyi gidiyor. 2021 yılında çok daha iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

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