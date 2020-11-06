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Son dakika... Bakan açıkladı: Yardım ve destekler 41 milyar lirayı geçti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti" dedi.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:
Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti. @ailevecalisma #BirlikteBaşaracağız #BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/rMpo5rNvAQ— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 6, 2020
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