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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı: Yardım ve destekler 41 milyar lirayı geçti

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Son dakika... Bakan açıkladı: Yardım ve destekler 41 milyar lirayı geçti
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

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