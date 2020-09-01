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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı... Fındık alım bedelleri yatırıldı

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Son dakika... Bakan açıkladı... Fındık alım bedelleri yatırıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Fındık alım bedeli) Bugün itibariyle 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayan Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO'ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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