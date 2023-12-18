Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! Türk-İş Ağar: Rakam telaffuz edilmedi

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Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağına odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaştı. Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.

"RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar

Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından birşey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz.

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Bizleri takip edin, bu hafta içinde inşallah bir araya gelerek işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz. Hükümet kendi arasında görüşerek gün için bilgi verecekler. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.

Biz talep eden kişiyiz, para veren kişi değiliz. Para verenler rakam verecek ki ona göre değerlendirme yapalım. O paranın Türk-İş olarak rakam söylediğimizde o rakamın altına inemeyiz. Bir rakam söylenecek ki evet hayır diyeceğiz. Biz rakam söylenmeden rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki şu ücrete çalıştıracağım. Bu ücrete çalışırım ya da çalışmayız diyeceğiz.

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ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretle birlikte birçok ödeme kaleminde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, Bağ-Kur primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, BES kesintisi gibi birçok alanda yapılan ödemeler güncellenecek.