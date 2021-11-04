Son dakika... Araç kiralamada büyük şok! Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir

Türkiye’de oto kiralama sektöründe kiralık araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır otomobil üretimlerinin çip krizi nedeniyle dip yapmasından dolayı araç kiralamaya yönelim gün geçtikçe artıyor. İster günlük ister aylık ya da yıllık kiralama seçeneklerinde fiyatlarda değişiklik gösteriyor.
Uygun fiyata otomobil kiralamak isteyenler de kurumsal oto kiralama şirketlerini tercih ediyor.
Kurumsal oto kiralama şirketleri hem otomobili hem de sürücüyü güvende tutacak sözleşmeler yapıyor ve karşılıklı iki taraf da güven içinde kiralama işlemini gerçekleştiriyorlar.
SAHTE VE KOPYA SİTE
Türkiye’nin en büyük oto kiralama şirketlerinden birinin sitesinin benzerini dolandırıcılar kopyaladı. Kiralık araç fiyatlarını uygun yazan dolandırıcılar araçların kapıya teslim edileceğini de belirtiyor.
SÜREKLİ İNTERNET ADRESİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR
Oto kiralama şirketi sitesini kopyalayan dolandırıcılar sürekli olarak internet sitesi adreslerinin uzantılarını değiştiriyorlar.
ÖDEME KREDİ KARTIYLA DEĞİL HESABA YAPILIYOR
Şirketin kurumsal olmayışı ödeme yönteminden anlaşılıyor. Herhangi bir otomobil için kopya site üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde kredi kartı değil hesaba EFT yapılması öneriliyor. Hesap bilgilerinde ise kurumsal bir kimlik yerine herhangi bir şahsın banka hesap bilgileri veriliyor.
REN OTO KİRALAMA DA VAR
Adını kullandıkları ünlü oto kiralama firmaları dışında Ren Oto Kiralama şirketi adı altında faaliyet gösteren bir internet sitesi de bu yöntemi seçmeye başladı. Sikayetvar.com’da birçok başlık açan mağdurlar, para verdikleri halde ne aracın geldiğini ne de paralarının iade edildiğini söylediler. Mağdurlar iletişim sağlamaya çalıştıklarında engellendiklerini belirtiyorlar. Sitelerinde belirtilen telefon numarasını aradığımızda otomatik mesaja yönlendiriyor.
HUKUKİ SÜREÇ TIKANIYOR
Aydın Ağaoğlu - Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı
Araç kiralamadaki dolandırıcılıkların arttığına değinen Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcıların bir adresi, şirket unvanı olmadığı için hukuki süreçte hak aramanın zorlaştığını belirtti.
ARAÇ KİRALARKEN MUAFİYETE DİKKAT!
İsmail Aktaş – Rent A Car firması sahibi
Araç kiralama yaparken kişilerin kaskoya dikkat etmesi gerektiğini belirten İsmail Aktaş “Araç kiralarken insanlar full kaskolu mu diye soruyor. Full kasko şahıs kaskolarında oluyor, yani kiralık araçlarda değil. Rent A Car kaskolarda muafiyet diye bir durum söz konusu. Kasko poliçesi yaptırırken sigorta şirketi yüzde 1, 2, 3, 4, 5 muafiyet teklifinde bulunuyor. Diyelim ki 150 bin liralık araç perte çıktığında yüzde 5 muafiyet varsa 7500 lirayı araç kiralayan ödüyor. Kasko muafiyetinin en yüksek prim yüzde 1. Primi ne kadar yüksek öderseniz muafiyetiniz o kadar düşük oluyor. Araç kiralarken en düşük muafiyeti seçmekte yarar var” yorumunda bulundu.
KİMSEYE KAPARO GÖNDERMEYİN
Aktaş araç kiralamada gurbetçilerin mağdur edildiğini söyledi ve “Kimseye kaparo göndermeyin, kaparo isteyenlerle ticaret yapmayın. Özellikle son dönemlerde gurbetçiler burada araç kiralamak istiyor ve izinleri geçirmeden önce rent a carlardan araç ayarlayarak kaparo gönderiyorlar. Bu gibi tuzaklara düşülmesin. Gurbetçi geldiğinde ise ne araba ne de kaparosını yerinde bulabiliyor” açıklamasını yaptı.