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Son dakika... Araç kiralamada büyük şok! Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir

#Araç Kiralama#Oto Kiralama#Avis
Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir
Burak TAŞÇI

İnternetteki dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Kurumsal oto kiralama şirketi gibi görünen sahte ve kopya siteler üzerinden onlarca kişi dolandırıldı. Mağdurlar muhatap bulamazken hem paraları hem de işleri aksadı.

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Türkiye’de oto kiralama sektöründe kiralık araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır otomobil üretimlerinin çip krizi nedeniyle dip yapmasından dolayı araç kiralamaya yönelim gün geçtikçe artıyor. İster günlük ister aylık ya da yıllık kiralama seçeneklerinde fiyatlarda değişiklik gösteriyor.

Uygun fiyata otomobil kiralamak isteyenler de kurumsal oto kiralama şirketlerini tercih ediyor.

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Kurumsal oto kiralama şirketleri hem otomobili hem de sürücüyü güvende tutacak sözleşmeler yapıyor ve karşılıklı iki taraf da güven içinde kiralama işlemini gerçekleştiriyorlar.

SAHTE VE KOPYA SİTE

Türkiye’nin en büyük oto kiralama şirketlerinden birinin sitesinin benzerini dolandırıcılar kopyaladı. Kiralık araç fiyatlarını uygun yazan dolandırıcılar araçların kapıya teslim edileceğini de belirtiyor.

Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir




İletişim bilgilerine bakıldığında ise kurumsal bir çağrı merkezi numarası yerine sıradan bir cep telefonu numarası girildiği görülüyor.

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SÜREKLİ İNTERNET ADRESİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Oto kiralama şirketi sitesini kopyalayan dolandırıcılar sürekli olarak internet sitesi adreslerinin uzantılarını değiştiriyorlar. 


ÖDEME KREDİ KARTIYLA DEĞİL HESABA YAPILIYOR

Şirketin kurumsal olmayışı ödeme yönteminden anlaşılıyor. Herhangi bir otomobil için kopya site üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde kredi kartı değil hesaba EFT yapılması öneriliyor. Hesap bilgilerinde ise kurumsal bir kimlik yerine herhangi bir şahsın banka hesap bilgileri veriliyor.

Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir



MAĞDURLAR VAR

Sikayetvar.com’a giriş yapıldığında mağduriyet yaşayan kişilerin şikayetleri ortaya çıkıyor. Kopya site üzerinden rezervasyon sonucu para gönderen mağdurlar hem paralarından hem de ulaşmak için kiralayamadıkları otomobilden oldu. Kopya sitedeki telefona ulaşmak istediklerinde ise engellendiklerini fark eden mağdurlar karakola gidip şikayetçi oldular. Sonrasında ise savcılığın vereceği soruşturma kararını beklemeye başladılar.

REN OTO KİRALAMA DA VAR

Adını kullandıkları ünlü oto kiralama firmaları dışında Ren Oto Kiralama şirketi adı altında faaliyet gösteren bir internet sitesi de bu yöntemi seçmeye başladı. Sikayetvar.com’da birçok başlık açan mağdurlar, para verdikleri halde ne aracın geldiğini ne de paralarının iade edildiğini söylediler. Mağdurlar iletişim sağlamaya çalıştıklarında engellendiklerini belirtiyorlar. Sitelerinde belirtilen telefon numarasını aradığımızda otomatik mesaja yönlendiriyor.

Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir

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HUKUKİ SÜREÇ TIKANIYOR

Aydın Ağaoğlu - Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı

Araç kiralamadaki dolandırıcılıkların arttığına değinen Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcıların bir adresi, şirket unvanı olmadığı için hukuki süreçte hak aramanın zorlaştığını belirtti.

Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir


Ağaoğlu “Tüketici hakem heyetine başvurulabilir. Tüketici taklit olduğu için dolandırıcı şirketin unvan ve adresini bilmiyor. Bilemediği için de gerçek firmayı şikayet etmek durumunda kalıyor. Gerçek firma da böyle bir anlaşma yapmadığını söyleyerek bu işin muhatabı olmadığını belirtiyor. Hukuki süreçte maalesef hak aranamıyor” dedi.

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Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir



GARİBAN BİRİNİ KULLANIYORLAR

Ağaoğlu kurulan düzenin gariban biri üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Ağaoğlu “Genellikle gariban birini “İşe alacağız” diye kandırıp noterden muhasebeciye vekalet çıkarmasını söylüyorlar. Bankada da bir hesap açmasını söylüyorlar. Onun adına şahıs şirketi kurup, banka kartını da elinden alıyorlar. Sonra ‘Maaş hesabı açacağız, sen köyüne git biz sana maaş veririz’ diyorlar. Ama sonrasında bu kişiler cezaevine giriyor” açıklamasında bulundu.

Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir



AÇIK SENET, AÇIK PROVİZYONA DİKKAT EDİN

Ağaoğlu “Otomobil kiralarken açık senet, açık provizyon çekimi yapılıyor. Bu bir süre tutuluyor, trafik cezaları, HGS-OGS ihlalleri, otomobilin hasar alması gibi sebeplerle bunlar tutuluyor. Bu noktada asla kredi kartı bilgileri verilmesin ve açığa senet imzalamasınlar. Kiralayanın TC kimlik numarası var, açık adresi de var. Böyle bir durum ortaya çıkarsa ceza, HGS gibi kendisine TC kimliğinden ulaşılabilecektir. Özellikle sigorta şirketleri ikame otomobil gönderirken alt taşeron firmalardan araçları temin ediyor. Taşeronun şirketi de kart bilgileri alıyor ve senet imzalatmak istiyor. Aracı getiren şoför personel işten çıktığında bu bilgilerimiz elemanın elinde oluyor. Sonrasında da mağduriyetler ortaya çıkıyor” dedi.

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Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir

ARAÇ KİRALARKEN MUAFİYETE DİKKAT!

İsmail Aktaş – Rent A Car firması sahibi

Araç kiralama yaparken kişilerin kaskoya dikkat etmesi gerektiğini belirten İsmail Aktaş “Araç kiralarken insanlar full kaskolu mu diye soruyor. Full kasko şahıs kaskolarında oluyor, yani kiralık araçlarda değil. Rent A Car kaskolarda muafiyet diye bir durum söz konusu. Kasko poliçesi yaptırırken sigorta şirketi yüzde 1, 2, 3, 4, 5 muafiyet teklifinde bulunuyor. Diyelim ki 150 bin liralık araç perte çıktığında yüzde 5 muafiyet varsa 7500 lirayı araç kiralayan ödüyor. Kasko muafiyetinin en yüksek prim yüzde 1. Primi ne kadar yüksek öderseniz muafiyetiniz o kadar düşük oluyor. Araç kiralarken en düşük muafiyeti seçmekte yarar var” yorumunda bulundu.

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Son dakika... Araç kiralamada büyük şok Kopya ve sahte sitelere dikkat, paranız buharlaşabilir


İHTİYARİ MALİ MESULİYETE DİKKAT

Trafik sigortasında da dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu belirten Aktaş “Trafik sigortalarında da ihtiyari mali mesuliyet sigortasının yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortası sadece 41 bin liraya kadar olan maddi hasarları karşılıyor, 42 bin liralık masraf çıkarsa 1000 lira cebinizden veriliyor. Lüks bir araca çarpıldığında ise büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor” dedi.

KİMSEYE KAPARO GÖNDERMEYİN

Aktaş araç kiralamada gurbetçilerin mağdur edildiğini söyledi ve “Kimseye kaparo göndermeyin, kaparo isteyenlerle ticaret yapmayın. Özellikle son dönemlerde gurbetçiler burada araç kiralamak istiyor ve izinleri geçirmeden önce rent a carlardan araç ayarlayarak kaparo gönderiyorlar. Bu gibi tuzaklara düşülmesin. Gurbetçi geldiğinde ise ne araba ne de kaparosını yerinde bulabiliyor” açıklamasını yaptı.

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