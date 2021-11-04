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Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor! İşte son durum

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında neler oluyor İşte son durum

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren Fed'in kritik faiz kararı beklentiler yönünde geldi. Faizi değiştirmeyen Fed, tahvil alım programını 15 milyar dolar azalttı. Faiz kararı öncesi 1758 dolara kadar çekilen ons altın, Fed'in açıklamaları sonrası 1765 dolar seviyesinde dengelendi.

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Küresel piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz ve tahvil alımına ilişkin kararı dün gece açıklandı. Fed faizi yüzde 0-0.25 aralığında tutarken tahvil alım programını 15 milyar dolar azalttı.

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Dün en yüksek 1788 en düşük ise 1758 dolar seviyelerini gören ons altın, Fed'in açıklamaları sonrası 1765 dolar bandına yerleşti.

Bugüne 1770 dolardan açılış yapan ons altın gün içinde en düşük 1769 dolar, en yüksek de 1778 dolar seviyesini gördü.

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GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ

Gram altın fiyatları dövizdeki bir miktar yükselişin etkisiyle güçlü duruş sergiliyor. Ons altındaki düşüşe rağmen gram altın saat 07:48 itibarıyla yüzde 0.30 oranında primle 550 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gram altın gün içinde en düşük 547.7 lira, en yüksek 551.3 lira seviyesini gördü.

TAHVİL ALIMLARININ AZALTILMASININ ETKİSİ NE OLACAK

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Tahvil alımlarının azaltılmasıyla birlikte piyasada dolaşan dolar azalma gösterecek. Ayrıca Fed'in 2022 yılında faiz artırımı hamlesi de yapması bekleniyor. Bu gelişme de doları dolaylı yoldan küresel çapta değerli hale getirmesi bekleniyor. Bundan dolayı yatırımcılar erken pozisyon alarak altın satışı yaparak farklı alanlarda paralarını değerlendirmeye yöneliyor.

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