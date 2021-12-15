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Son dakika... Karabük merkezli 50 ilde otomobil stokçuluğu operasyonu: 51 gözaltı

#Otomobil Fiyatları#Operasyon#Gözaltı

Otomotiv sektöründe meydana gelen sağlıksız fiyat oluşumları ile ilgili harekete geçildi. Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Operasyonun 50 ilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturmada Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekibin verilen talimatlar neticesinde hazırladığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu rapor incelendiğinde, araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu tespit edildi.

“Fiyatları etkileme" suçunu işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine verilen talimat ile eş zamanlı olarak Karabük merkezli 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli ifadeye çağırılırken 51 şüpheli hakkında ise ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verildi.

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BAKANLIK CEZA VERMİŞTİ

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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca İzmir’de bir Otomotiv bayiine Stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 liralık idari para cezası verildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denilmişti.

"Ticaret Bakanlığınca, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimaller yakından takip edilmektedir. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğini söyleyerek “Otomotivde bile stokçuluk yapıyorlar. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna yine devam et’ diyemeyiz” uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolamak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar" demişti.

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STOKÇULARA CEZA ARTIRIMI TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklife göre, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’nda Stokçuluk yapanlara uygulanan para cezalarının ‘50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar’ çıkabileceğini öngören düzenleme, ‘100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar’ olarak değiştirilecek.

49 YILA UZATILACAK

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeye göre Denizcilik İşletmeleri ve Demiryolları’na ait limanlarda 30-39 yıl arasında olan sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. Bunun için yasal düzenleme çıktıktan sonra 4 ay içinde başvuruda bulunulması gerekecek. Böyle bir durumda ek sözleşme düzenlenecek. Sözleşme bedelleri ise, değerleme raporlarıyla belirlenen rakamlarla oluşturulacak. Değerleme yapmak için de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı en az iki kuruluşu danışman olarak görevlendirecek.

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#Otomobil Fiyatları#Operasyon#Gözaltı

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