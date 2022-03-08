Son dakika: Apple duyurdu! İşte yeni iPhone SE'nin çıkış tarihi ve fiyatı

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Tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olacak 3. jenerasyon iPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı. Cihazın fiyatı 429 dolar olarak açıklandı. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 10.999 TL olarak belirlendi.

Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıtmak üzere özel bir etkinlik düzenledi. Apple, üçüncü nesil İphone SE ile iPad Air'ı tanıttı.

Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinen SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart'ta piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı ise 429 olarak belirlendi.

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iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için yeşil ve alpine yeşili renk seçenekleri de tanıtıldı.

Yeni iPad Air ise Apple'ın Macbook'larda kullandığı ve oldukça güçlü olan M1 işlemciyle geliyor. 599 dolardan 18 Mart'ta satışa çıkacak olan bu yeni modelin beş rengi bulunuyor.

Liquid Retina ekranlı yeni iPad Air, 12 MP ultra geniş kameraya sahip ve Center Stage'i destekliyor.

8 KAT DAHA GÜÇLÜ

Apple M1 işlemci serisine 'Ultra' modelini de ekledi. Bugüne kadar bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra'yı masaüstü modellerinde kullanacak. M1 Ultra'nın M1 işlemciden 8 kat daha güçlü olduğu açıklandı.

ÜRÜNLER YİNE ZAMLANDI

Bugün yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerine yeniden zam yaptı.

iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseldi.

iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye çıktı.

Türkiye'de çok satan iPhone 11 ise 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.

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2022 iPhone fiyatları şöyle sıralandı:

iPhone 13 128 GB: 16.299 TL 'den 18.999 TL'ye

iPhone 13 Mini 128 GB: 14.799 TL 'den 17.499 TL'ye

iPhone 13 Pro 128 GB: 21.499 TL 'den 24.999 TL'ye

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 23.999 TL 'den 27.999 TL'ye

iPhone 12 64 GB: 14.999 TL 'den 17.499 TL'ye

iPhone 12 Mini 64 GB: 13.499 TL 'den 15.799 TL'ye

iPhone 11 64 GB: 10.999 TL 'den 12.999 TL'ye