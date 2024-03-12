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Son dakika... Altında ABD durgunluğu! Veriler beklemeye geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altında ABD durgunluğu Veriler beklemeye geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:44

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin yakın olduğu beklentisi altın fiyatları üzerindeki baskıyı kaldırdı ve hızlı yükselişe neden oldu. Ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelerine çıkarken ABD ekonomisinden gelen olumsuz istihdam verisi yükselişi durağanlaştırdı.

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Altın fiyatları son zamanların en güçlü ivmesini yakaladı. Fed'in faiz indirimini Haziran ayında yapması beklenirken Haziran'a kısa süre kala piyasada beklentiler satın alınmaya başlandı.

Piyasa uzmanlarının Haziran ve sonrasında Fed'in faiz indirimine gidebileceğini açıklarken ABD ekonomisinden gelen veriler olumlu havayı bozuyor.

Son açıklanan ABD işsizlik verisinin beklentilerin üzerine gerçekleşmesi Fed'in faiz indirme aksiyonunu bir dönem daha erteleyebileceğine yönelik kanı oluşturdu.

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Altın fiyatları da bu gelişmeye reaksiyon göstererek yükseliş seyrini durağana çevirdi.

Ons altın güne 2182 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2176 dolar, en yüksek de 2184 dolar seviyesi görüldü.

Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın ise güne 2246 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2240 lira, en yüksek de 2251 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2178 liradan işlem geçiyor.

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Kapalıçarşı'da gram altın 2409 liradan alınırken 2433 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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