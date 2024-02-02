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Son dakika... Altın yine rekor kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın yine rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 08:29

Ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki volatilite gram altın tarafında yeni rekorlar ortaya çıkarıyor.

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Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine ilişkin tarih vermeyip 2024 yılı içinde faiz indirimi olabileceğine yönelik sözlü yönlendirmesi altın fiyatlarına yükseliş getirdi.

Faiz indirimi beklentisini erkenden satın almak isteyenler altın yatırımlarını artırmaya başladı.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirmesiyle birlikte altın tarafında yükseliş olacağı beklentisi piyasa uzmanları tarafından da dile getiriliyor.

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ONS ALTIN HAFİF YÜKSELİŞTE

Ons altın güne 2055 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2051 dolar, en yüksek de 2056 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2055 dolardan işlem görüyor.

KOMİSYONSUZ GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Uluslararası piyasalarda işlem gören komisyonsuz gram altın güne 2004 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1999 lira, en yüksek de 2014 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2013 liradan alıcı buluyor.

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KAPALIÇARŞI'DA REKORA YAKIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2056 liradan alınıp, 2076 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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