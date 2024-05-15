Son dakika... Altın yatırımcıları dikkat! ABD verisi bekleniyor... Piyasalar hareketlendi

Haberin Devamı

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD enflasyon verisine odaklandı. Bugün saat 15:30'da açıklanacak olan Nisan ayı ABD enflasyonu öncesinde altın hareketlilik yaşamaya başladı.

Bir süredir durağan seyreden altın, ABD enflasyon verisinin düşük geleceği beklentisini erken saatlerde satın almaya başladı. Olası bir ABD enflasyonundaki düşüş altın fiyatlarında yükseliş unsuru oluşturuyor.

ABD'de Nisan ayında enflasyonun yıllık yüzde 3.4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. En son açıklanan veri yüzde 3.5'ti. Küçük bir düşüş de olsa ABD Merkez Bankası Fed için yol gösterici olan enflasyon oranları faiz indirimlerini de tetikleyici unsur olarak ele alınıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD enflasyonunun kalıcı düşüşe yöneldiğini görmedikleri takdirde sıkı para politikasından dönüşün olmayacağını her fırsatta dile getiriyor. Süregelen diğer aylarda da enflasyonda düşüşün devam etmesi halinde piyasalar ilk faiz indirimin Eylül ayında gerçekleşebileceğine inanıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Maliye 17 milyar liralık sahte faturayı inceliyor Haberi Görüntüle

ALTINDA NELER OLUYOR?

Ons altın güne 2358 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2354 dolar, en yüksek de 2374 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2371 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2446 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2443 lira, en yüksek de 2464 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1'e yakın primle 2463 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2460 liradan alınırken 2471 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 3999 liradan alınıp 4046 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI İLE BANKALAR ARASINDAKİ FARK KAPANDI

Altın ithalatına yönelik getirilen yeni düzenlemeyle birlikte kilo başına verilen 2000 doların ortadan kalkmasıyla birlikte gram altın fiyatları Kapalıçarşı ve bankalar arasında kapanmış oldu. Ancak Kapalıçarşı'dan alım ve satım aralığındaki marj düşük olduğu için kısa vadeli tradelerde Kapalıçarşı'dan alınan altın daha fazla avantaj sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse saat 11:51 itibarıyla gram altın Kapalıçarşı'da 2460 liradan kuyumcu tarafından alınırken 2471 liradan kuyumcu tarafından satılıyor.

Haberin Devamı

FİYATA DEĞİL MARJA DİKKAT EDİN

Bankalara baktığımızda ise bankaya altın satılmak istendiğinde 2395 lira, bankadan altın alınmak istendiğinde ise fiyat 2512 lira oluyor. Başka bir deyişle Kapalıçarşı'da marj yüzde 0.44 seviyesinde kalırken bankalarda bu oran yüzde 4.88 oluyor.

"ENFLASYON FED'İN ELİNİ KOLUNU BAĞLAMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Rıdvan Baştürk - Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

ABD enflasyon verisinin yüksek olduğuna değinen Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk "Fed tarafında enflasyon endişeleri devam ediyor" dedi.

Baştürk'ün açıklamaları şöyle:

Bugün ABD’de kritik Nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak. Manşet enflasyona %3.4, çekirdek enflasyonda %3.6 artış beklentisi mevcut.

Haberin Devamı

Fed tarafında enflasyon endişeleri devam ediyor. Fed Başkanı Powell yaptığı son birkaç konuşmasında enflasyonu düşürmek konusunda yeteri kadar başarılı olamadıklarını açıkça ifade etmişti. Dün açıklana ÜFE verileri de bu durumu destekler nitelikteydi. Aylık bazda %0.5 gibi güçlü bir artış yaşanırken son 8 ayın en yükseğine ulaşan bir ÜFE gördük.

Enflasyon tarafı da genel itibarıyla yüksek kalmaya ve Fed’in elini kolunu bağlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle çekirdek enflasyondaki katılık, gelecek dönemler için risk teşkil ediyor.

"PİYASALARDA KOPUKLUK İZLİYORUZ"

Tabii verilerde anlık fiyatlamalar farklı şekilde gerçekleşebiliyor. Örneğin dün yüksek gelen ÜFE’nin ardından dolar endeksi ve 10 yıllık faiz ilk aşamada yükselse de ardından hızlı bir düşüş yaşadılar. Piyasalarda temel gerçekler ile fiyatlamalar arasında uzun bir süredir kopukluk izliyoruz. Bu kopukluğun devam etmesi sürpriz olmayacaktır.

Haberin Devamı

Bugün beklentiler üzeri bir enflasyon gelmesi durumunda ilk aşamada dolar endeksi ve faiz değer kazanacaktır. Bu durum piyasaları baskılayabilir fakat hareketlerin kalıcı olması zor gözüküyor. Zayıf bir enflasyonda ise dolar endeksi ve faizde sert düşüş, piyasalarda sert yükseliş görebiliriz.

Ons altın bir süredir 2400/2290 bandı yapıyor. Bu bant dahilindeki düşüşlerde alım fırsatı, yükselişlerde satış fırsatı verdiğini görmekteyiz. Genel eğimini yukarı olması nedeniyle özellikle geri çekilmelerin alım fırsatı vermesi yönündeki strateji devam edebilir. 2330/2300 bandı burada destek bölgesi konumunda. Bu bölgeye doğru bir geri çekilme fırsat verebilir. Yukarıda ise 2400 civarını direnç olarak izleyebiliriz.

Haberin Devamı

"VERİLER DOLARI ETKİLEMEYECEK"

ABD’den gelecek enflasyon verilerinin USDTRY açısından hiçbir etkisi olmayacaktır. Kur tarafı neredeyse kapalı bir hale geldiği için oradaki hareketsizliğin sürmesini bekleyebiliriz.

Gram altın tarafında ise ons altına bağlı hareketler devam ediyor. Dolar kuru hareket etmediği için ons altında yukarıda bahsettiğim dalgalanma gram altını hareket ettiriyor. Burada ana resimde yukarı potansiyelin sürmesini bekliyorum ve olası geri çekilmelerde alım fırsatları görebiliriz. Özellikle 2300 üzeri kalınması görünüm açısından pozitif olacaktır.