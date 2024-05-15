Kritik ABD enflasyon verileri açıklandı

Haberin Devamı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay %3,5 olan enflasyon artış hızının %3,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilerinin altında %0,3 olarak açıklandı. Piyasalar bir önceki ay %0,4 olan artışın yine aynı seviyede geleceği şeklinde oluşmuştu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,3, yıllık %3,6 olarak geldi. Analistler de çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,6 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık %1,1, yıllık %2,6 artarken, gıda fiyatları aylık değişmedi, yıllık %2,2 arttı. Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 düşüş gösterdi.