Son dakika... Akbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerimizin yanındayız ve konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95’e indirdik" dedi.



Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için, Akbank’ın da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bülent Oğuz, “Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye sözlerini tamamladı.