Son dakika... Abdülhamid Han sefere çıkıyor! Bakan Dönmez: 200 mürettebatımız gece gündüz demeden ter dökecek

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Törende ilk olarak kürsüye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geldi.

Abdülhamid Han'ın 2 ay boyunca görev yapacağını belirten Dönmez, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar...

4. ultra derin sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı ilk sondaja uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Derin deniz sondajlarında bugün yeni bir sayfa daha açıyoruz. Filonun en güçlüsü 7. nesil gemimiz Abdülhamid Han birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine yol alacak. Görev süresi 2 ay olarak planlandı. Abdülhamid Han arama kuyuları açacak.

Karadeniz gazının keşfi bizlere azim, sabır ve kararlılıkla atılan her adım elbet bir gün emeline ulaşacak. İçeride ve dışarıda engellerle karşılaştık. Bugün geriye dönüp baktığımızda katlandığımız her sıkıntının nasıl kutsal amaca hizmet ettiğini daha iyi anlıyoruz. Abdülhamid Han'la yeni müjdelerin arefesindeyiz. Milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur.

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"200 MÜRETTEBATIMIZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN TER DÖKECEK"

Abdülhamid Han Taşucu Limanı açıklarında sondaj öncesi son testlerini yaptı. Testler başarıyla sonuçlandı. 12200 metre derinliğe kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip bir gemi. Mariana çukurundan daha derine inebiliyor. 238 metre uzunluğuyla 2,5 futbol sahası büyüklüğünde devasa yapıya sahip. 200 mürettebatımız gece gündüz demeden ter dökecek.

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Yavuz ve Kanuni Fatih2in açtığı kuyuların alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Gemilerin Karadeniz'e çektiğimiz için Türkiye'nin Akdeniz'den vazgeçtiğine dair mesnetsiz iddialar ortaya atıldı. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız. Ne haklarımızdan ne de mavi vatanın bir karışından. Türkiye bugün kendi egemenlik haklarıyla ilgili konuda haklı davasından vazgeçmiyorsa burada Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlılığı sayesindedir. Karadeniz gazını 2023'te milletimizle buluşturmak için planlandığı şekilde ilerliyor. İlk faz için gereken 10 kuyunun açılması için gemiler çalışmalara devam ediyor. Karadaki gaz işleme tesisi için de çalışmalar devam ediyor. 5 kilometrelik boru serimi tamamlandı. Derin denizdeki boru seriminin yüzde 60'ı tamamlandı. Önümüzdeki ay derin denizdeki boru serimini tamamlamayı hedefliyoruz. Karadaki doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini de sürdürüyoruz.

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Bu yıl içinde keşfettiğimiz sahayla birlikte 2022'nin ilk çeyreğinde ilave rezerv rakamımız 110 milyon varile ulaştı.

4 SONDAJ GEMİSİNİN EN GÜÇLÜSÜ

Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında yer alan Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 112 metre yüksekliğe sahip. 200 mürettebatlı gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNMUŞTU

Karadeniz'de yapılan sondajlarda 540 milyar metreküp doğal gaz bulunurken Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ya da petrol araştırmaları için çalışmalar devam ediyor. Abdülhamid Han'ın denizdeki görev süresinin 3 ay olarak belirlendiği ve faaliyetlerdeki gelişmelere göre birkaç ay daha sürenin uzatılabileceği bildirildi.

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DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR

24 TIR uzunluğunda olan Abdülhamid Han, 33 Çamlıca Kulesi derinliğinde sondaj yapabiliyor. Dünyada sadece 5 tane olan geminin kulesi 104 metre uzunluğunda.