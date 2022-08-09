Son dakika... Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rotasını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han Gemisi'ni Doğu Akdeniz'deki Yörükler 1 kuyusuna sondaj için uğurladı. Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan "Ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Her konuda olduğu gibi kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalara destek verecek herkesle yol almaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan "Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağa babalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Onları ciddiye almayıp, muhatap görmedikçe şımarıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendilerine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Abdülhamid Han ismiyle karşılan birilerinin aklına önce Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden bir asır geçmiş olan milli mücadeleyi hatırlarla. Ama merak etmesinler, korkmasınlar. İlkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi için NAVTEX yayımlandı. Gemi 7 Ekim'e kadar Akdeniz sularında görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Abdülhamid Han Sondaj Gemimizin kıymetli personeli, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve ufkumuz çok daha aydınlık.

Son 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla bile yaptıramadığımız sismik araştırmaları sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarla ifade ettiği gibi bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

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"SİNSİ OYUNLARLA, İHANETLERLE OYALANDIK"

Bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetle ama cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üstü betonla kapatılan kuyuların yılgınlığını ortadan kaldırmak için kendi insan gücü ve teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. 4 tane sondaj gemimiz 2 sismik araştırma gemimizle biz de bu alanda varız.

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Denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahibiz. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama unutmayın bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize maddi karşılığının ötesinde moral vermiştir.

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"DÜNYADA ÜRETİME EN HIZLI HAZIRLANAN SAHA"

Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işi bitti, derin kısımda da 100 kilometreyi tamamladık. Su altında enerji üssü kuruyoruz. Fatih gemimiz halen Türkali 10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali 4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni de Türkali 6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemisinin çalıştığı bu saha dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçmiştir.

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Denizlerdeki başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Yurtiçi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Yıl sonuna kadar 150 kuyu açarak bu rakamı artırmak istiyoruz.

"ÇALIŞMALARIN MANASI DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR"

Doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar çok artırabilirsek bu süreçte o kadar avantaj kazanacağız. Enerji bağımsızlığımızı temin, cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyor. 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların manası daha iyi anlaşılacaktır.

"GAZİPAŞA'NIN 55 KİLOMETRE AÇIĞINA UĞURLAYACAĞIZ"

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Abdülhamid Han gemimiz en son teknolojiyle teçhiz edilmiş bir sondaj gemisidir. Diğer 3 sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanı'nda sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Abdülhamid Han'ı mavi vatana yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız.

Yörükler 1 kuyusu Doğu Akdeniz'deki kapsamlı planlarımızın ilk adımıdır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin ve icazet almaya ihtiyacımız yoktur.

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"AKDENİZ'DE HAKKIMIZ OLANI ALMAMIZ ENGELLENEMEYECEK"

Abdülhamid Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağa babalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Onları ciddiye almayıp, muhatap görmedikçe şımarıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendilerine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Abdülhamid Han ismiyle karşılan birilerinin aklına önce Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden bir asır geçmiş olan milli mücadeleyi hatırlarla. Ama merak etmesinler, korkmasınlar. İlkemiz ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir.

Ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Her konuda olduğu gibi kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalara destek verecek herkesle yol almaya hazırız.

Bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen kaybeder. Abdülhamid Han sondaj gemimize yolun açık, sondajın bereketli olsun diyoruz. Gemi personelimize başarılar diliyoruz.

(Kaptan'a sesleniş) Şu anda milletçe ekranları başında izleyenler de dahil Taşucu'ndaki tüm vatandaşlarımız da dahil, sizlere yolunuz açık olsun diyoruz. Sondajlarınız bereketli olsun diyoruz. Sağ olun, var olun.

4 SONDAJ GEMİSİNİN EN GÜÇLÜSÜ

Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında yer alan Abdülhamid Han 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 112 metre yüksekliğe sahip. 200 mürettebatlı gemi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNMUŞTU

Karadeniz'de yapılan sondajlarda 540 milyar metreküp doğal gaz bulunurken Doğu Akdeniz'de de doğal gaz ya da petrol araştırmaları için çalışmalar devam ediyor. Abdülhamid Han'ın denizdeki görev süresinin 3 ay olarak belirlendiği ve faaliyetlerdeki gelişmelere göre birkaç ay daha sürenin uzatılabileceği bildirildi.

DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR

24 TIR uzunluğunda olan Abdülhamid Han, 33 Çamlıca Kulesi derinliğinde sondaj yapabiliyor. Dünyada sadece 5 tane olan geminin kulesi 104 metre uzunluğunda.