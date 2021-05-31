Son dakika... AB aşılanmış kişilere kapılarını açıyor

Avrupa Birliği Komisyonu Covid-19 aşısının tam doz olarak yaptırmış kişilere yönelik olarak aşı sertifikasının çıkmasıyla birlikte PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olması gerektiğine dair karar alınmasını istedi. AB Komisyonu, üye devletlerin yaz boyunca seyahat önlemlerini kolaylaştırması talep edildi.

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