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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 31.05.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... AB aşılanmış kişilere kapılarını açıyor

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Son dakika... AB aşılanmış kişilere kapılarını açıyor

AB Komisyonu tam aşılanmış kişilerin uygun aşı sertifikalarıyla seyahatlerinde PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olmasına yönelik karar alınmasını önerdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Covid-19 aşısının tam doz olarak yaptırmış kişilere yönelik olarak aşı sertifikasının çıkmasıyla birlikte PCR testi ve 14 günlük karantinadan muaf olması gerektiğine dair karar alınmasını istedi. AB Komisyonu, üye devletlerin yaz boyunca seyahat önlemlerini kolaylaştırması talep edildi.

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