DSÖ'den 'aşı pasaportu' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sözcüsü Margaret Harris, aşılamanın virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve eşitlik endişeleri nedeniyle seyahat için aşı pasaportu kullanımını desteklemediklerini açıkladı.

Harris, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"WHO olarak biz bu aşamada aşı pasaportunu giriş veya çıkış için bir zorunluluk olarak görmek istemiyoruz çünkü aşının bu aşamada bulaşmayı önlediğinden emin değiliz"

Harris Birleşmiş Milletler (BM) bilgilendirme toplantısına yaptığı açıklamada "Aşıya şu ya da bu nedenle sahip olamayan kişilere karşı ayrımcılık sorununun yanı sıra tüm bu sorunlar var" ifadelerini kullandı.

NEW YORK KULLANIMA SUNDU

ABD'de Koronavirüs salgınından en çok etkilenen eyaletlerden başında gelen New York'ta 'aşı pasaportu' uygulaması geçtiğimiz günlerde kullanıma girmişti.

İsrail'in ise halihazırda kullanımda olan "yeşil pasaport" adı verilen ve İsrail hükümeti tarafından aşılanmış kişilere verilen bir dijital pasaport uygulaması bulunuyor.

İNGİLTERE'DE KOVİD PASAPORTU TARTIŞMASI: 'AYRIMCILIĞA YOL AÇAR'

İngiltere'de, salgınla mücadelede Covid pasaportu uygulamasının da masada olmasına tepkiler var. Uygulamanın toplumu böleceği ve ayrımcılığa yol açacağı endişeleri dile getiriliyor.

Pazartesi günü hükümetin, önümüzdeki dönemde, salgın önlemleri kapsamında, bir kişinin aşı olduğunu, testinin negatif çıktığını ya da bağışıklığı olduğunu belgeleyen sertifikaların kullanılmasını da bir ihtimal olarak değerlendirdiği anlaşılmıştı.

Başbakan Boris Johnson dünkü basın toplantısında, İngiltere'de salgın önlemlerinin birer aşama daha gevşetileceği 12 Nisan ve 17 Mayıs'ta atılacak adımlar için bir aşı pasaportuna gerek olmayacağını söylediyse de, bu fikri tamamen reddetmedi.

Bu uygulamayla ilgili bazı etik ve pratik sorular olduğunu kabul eden Başbakan Johnson, ayrımcı bir sistem yaratmamak için çok dikkatli olmak gerektiğini de ekledi.

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