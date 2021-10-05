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Son dakika... 152,7 milyar lira alacak yapılandırıldı... 1 Kasım'a dikkat!

#Borç Yapılandırma#Yapılandırma Kanunu#Peşin Ödeme
Son dakika... 152,7 milyar lira alacak yapılandırıldı... 1 Kasıma dikkat

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunurken, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı.

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Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona erdi. Yapılandırma yasasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti.

Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır 2021 GİB borç yapılandırma başvuru ekranı

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İLK ÖDEME TARİHİ 1 KASIM

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım Pazartesi günü yapmaları gerekiyor.

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GK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJLI NDİRİMLER

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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#Borç Yapılandırma#Yapılandırma Kanunu#Peşin Ödeme