Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 2021 GİB borç yapılandırma başvuru ekranı

4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerine ve SGK'ye olan borçlara ilave olarak, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlüklerine, il özel idarelerine, belediyelere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna, Türkiye Barolar Birliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine, Türk Tabipleri Birliğine, Türk Diş Hekimleri Birliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan ve 7326 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların da başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştı.



Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Kanun'da bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmadığını belirterek, Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler.