Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu... Pazarda fiyatlar 2 katına çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor Görüntüler ilk kez CNN Türkte yayınlandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Görüntüler ilk kez CNN Türk'te yayınlandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Galatasarayda kaleci bilmecesi çözüldü İşte İstanbula geliş tarihi...Galatasaray'da kaleci bilmecesi çözüldü! İşte İstanbul'a geliş tarihi...#Galatasaray
Erdoğandan ekonomi mesajı: Faizi indiryoruz, enflasyon daha da düşecekErdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indiryoruz, enflasyon daha da düşecek#Cumhurbaşkanı
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
Akıllı telefon kullananlar dikkat Her 4 kişiden birinde görülüyor...Akıllı telefon kullananlar dikkat! Her 4 kişiden birinde görülüyor...#Akıllı Telefon
Ailesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdiAilesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdi#Berkay Köklü
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmişBir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş! #Bridget Fonda
“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi 10 milyon kişi hazırlanıyor...“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi! 10 milyon kişi hazırlanıyor...#ABD
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğeBunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe#Şevval Sam
HABERLEREkonomi Haberleri

Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu... Pazarda fiyatlar 2 katına çıktı

#Meyve Sebze Fiyatları#Pazar#Fiyat
Soğuk hava meyve- sebzeyi vurdu... Pazarda fiyatlar 2 katına çıktı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle seralardan ürün çıkışı, yarı yarıya azalınca halde ve pazarlarda fiyatlar yükseldi. İzmir’in Bornova ilçesinde pazar yeri esnafı, 1 haftada meyve ve sebze fiyatlarının 2 katına çıktığını belirtti.

Haberin Devamı

Kar yağışı ve soğuk havanın yurt genelinde etkili olmasıyla ürünlerin bir kısmında don meydana gelirken, yolların kapalı olması nedeniyle de birçok kente sebze ve meyve yüklü kamyonlar giriş yapamadı. Seralardan çıkan ürünler, yarı yarıya azalınca halden alış fiyatları da arttı. Pazar yerlerinde meyve- sebze fiyatları ise yükseldi. İzmir’deki pazar yerlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sebze ürünlerinin azaldığı gözlenirken, fiyatların 1 hafta içinde neredeyse 2 katına çıktığı belirtildi. Salatalığın kilo fiyatı 6 TL’den 13 TL’ye, pırasanın 6 TL’den 10 TL’ye, ıspanağın 8 TL’den 15 TL’ye, brokolinin ise 7 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

'ÜRÜNLERİN ÇOĞU TARLADA DONDU'

Pazar yeri esnafından Özcan Selim, havaların ısınmaya başlamasıyla fiyatların düşeceğini dile getirerek, "1 haftalık periyotta fiyatlar aşağı yukarı 2 katına kadar çıktı. Fiyatlardaki yükseliş oldukça normal çünkü ürünlerin çoğu tarlada dondu kaldı. Ispanağın fiyatı 8 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Brokoli 7 TL’den 15 TL’ye çıktı. Tarladan ürün çıkarılamadığı için fiyatların yükselmesi normal. Bu yüksek fiyatlar fazla sürmez. Havalar ısındığı zaman yeniden bolluk olur. 2 hafta içinde fiyatların gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Don olayları artık bitiyor. Önümüzdeki günlerde fiyat biraz düşer" dedi.

Haberin Devamı

'TARLALAR BUZ İÇİNDE'

Yolların kapalı olduğunu ve tarlaların buz tuttuğunu dile getiren pazarcı esnafından Sami Yıldırım ise "Soğuk nedeniyle ürünler büyüyemedi. İşçi de soğuk havalarda tarlaya girmedi. Bu yüzden fiyatlar arttı ancak bu havalara göre ben fiyatları normal buluyorum. Vatandaşlarımızın da anlayışlı olmasını bekliyoruz. Havalar öyle soğudu ki bizler elimizi cebimizden çıkaramıyoruz. Tarlalar buzun içinde. Ürün geldiği için çiftçilere teşekkür etmek lazım. Ürün çok azaldı. Yollar da kapalı. Her gün don var. Mal azaldığı için fiyatlar yükseliyor. Yine de marketlerde fiyatlar çok daha yüksek" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meyve Sebze Fiyatları#Pazar#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti