Skandal varisin başı dertte! Yeni suçlamalarla karşı karşıya

Salı günü Güney Koreli savcılar Lee'yi 2015 yılında Samsung Grubu'nun kontrolünü suçlu olarak ele geçirmekle suçladılar.

2017'de 52 yaşındaki Lee, anlaşmayla ilgili olarak rüşvet dahil suçlardan suçlu bulundu. Ancak beş yıllık hapis cezası ertelendi. Lee, yeni suçlamalardan yargılanmayı bekliyor.

Lee, 2017'de eski Başkan Park Geun-hye'nin istifası ve mahkumiyeti de dahil olmak üzere Güney Kore'yi sarsan bir siyasi ve ticari skandaldaki iddia edilen rolle ilgili bir davada savcılarla karşı karşıya kaldı.

Rüşvet, zimmete para geçirme, yurtdışındaki varlıkların saklanması ve yalancı şahitlik gibi suçlardan hüküm giydi.

Ancak 15 yıllık ceza altı ay sonra yarıya indirildi ve Seul Yüksek Mahkemesi hapis cezasını ertelemeye karar verdi, yani serbest kaldı.

2017 davasında Samsung, siyasi destek karşılığında Bayan Park'ın arkadaşı Choi Soon-sil tarafından işletilen iki kar amacı gütmeyen vakfa 43 milyar won ödemekle suçlandı.

Savcıları harekete geçiren olayın merkezinde Samsung Group bünyesindeki Cheil Industries ve Samsung C&T’nin 2015’teki birleşmesi bulunuyor. Lee, giderek büyüyen holdingde kendisine daha fazla güç sağlayacak muhasebe hileleri yapmakla suçlanıyor.

Lee suçlamaları reddetti. Bağış yaptığını itiraf etti ancak Samsung'un karşılığında hiçbir şey istemediğini söyledi. Lee, 2017’nin şubat ayında tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl boyunca hapiste kalmıştı.