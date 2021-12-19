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Sınava hazırlık dijitale taşındı

#İkinci El Kitap#Sınav#Öğrenci
Sınava hazırlık dijitale taşındı

Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, konu tekrarı ve denemeleri dijital ortamda yapmaya ağırlık verirken, kitapçılar satışların giderek azaldığını söylüyor. Biz de yaşanan durumu İstanbul’da Kadıköy ve Bağcılar’da bulunan kitapçılarla ve sınava hazırlık kitapları almaya gelen öğrencilerle konuştuk.

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Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler daha fazla soru çözebilmek için ‘dijital’ içeriklere yönelmeye başladı. Kitap ve kağıt fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle birlikte deneme sınavları dijital ortama taşınırken, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde konu tekrarları ve sorular yayınlanmaya başladı. Biz de durumu yerinde görmek üzere kitapçılara gittik. Burada hem kitapçılar hem de öğrencilerle konuşma fırsatı bulduk. Öğrenciler daha fazla test çözmek, daha fazla ders çalışmak için internete yöneldiklerini söylerken, kitapçılar gelişen bu durum nedeniyle satışların azaldığını ifade ediyor.

Kitapçıya giren öğrencilerin birçoğunun kurduğu ilk cümle ‘İnce soru bankası’ istiyorum oluyor, kitabın içeriği ve kalitesi ikinci planda kalıyor. Niteliğe değil niceliğe önem vermek durumunda kalan öğrenciler, “Geçen sene 3 kitap aldığımız paraya bu sene 1 kitap alabiliyoruz, internetteki konu anlatım videolarını izleyip, çıktı almadan bilgisayardan deneme çözüyoruz” diyor. Kitapçılar ise, son 2 seneden ellerinde kalan soru bankalarını güncel fiyatların altında satarak öğrencilere destek olmaya çalışıyor. Öte yandan bazı yayın evleri düşük kalitede kağıt kullanmayı tercih ederek, fiyat artışının önüne geçmeye çalışıyor.

FOTOKOPİ DE MALİYETLİ

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Sınava hazırlık sürecinde imkanı olan öğrenciler, uzun yıllardır dershane ya da kurs gibi destek yollarına başvuruyor. Öğrencilerin bir diğer seçeneği ise sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan konu anlatım ve soru çözüm videoları. Dershaneye gitse de gitmese de hemen her öğrenci bu videolardan faydalanıyor. Öte yandan öğrenciler, kitap maliyetlerinin artmasına karşılık olarak deneme sınavlarını çıktı almadan bilgisayar üzerinden çözdüklerini, işlem yapmaları gerektiğinde ise daha önce kullanılmış olan ‘müsvedde’ kağıtlarını kullandıklarını söylüyor. Bunun gerekçesini ise, “çevrimiçi bir kitabın çıktısını almak basılı bir kitapla nedeyse aynı fiyata denk geliyor” diye açıklıyorlar..

KİTAPÇILAR ZORLANIYOR

Bağcılar’da bazı kitapçılar istek üzerine ertesi gün teslim edilmek üzere depodan soru bankası getirtiyor. Bir kitapçı, ücretini peşin aldığı sipariş kitaplara aynı günün akşamında yayınevi tarafından zam yapılınca ertesi gün kitabı almaya gelen müşteriden aradaki farkı istemek zorunda kaldığını dile getiriyor. Kitapçılar, müşteriyle birebir iletişimi kendileri kurdukları için müşterileri zammın yayınevi tarafından yapıldığına ikna etmekte zorlanıyor ve durumu şöyle özetliyor “Yayınevinden aldığımız kitaba ortalama yüzde 20 oranında kâr koyarak satıyoruz. Örneğin 50 liraya aldığım kitabı 60 liraya satıyorum ancak yayınevi zam yapınca aynı kitabı 65 liraya almak zorunda kalıyorum. Birkaç gün önce 60 liradan verdiğim kitabı 78 liradan satınca müşteri haliyle zorlanıyor ve fiyatı bizim artırdığımızı düşünüyor.”

İKİNCİ EL KİTAP VERİMLİ DEĞİL

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Kadıköy’de bulunan sahaflar, roman ve öykü gibi kitapların yanı sıra sınava hazırlık ve üniversite ders notları da satıyor. Ancak lise ve üniversite sınavına yönelik kitaplarda soru tarzları sürekli güncellendiği için bu kitapları ikinci eli verimli olmuyor. Talep edilme ihtimaline karşılık güncel kitaplara da raflarında yer veren sahaflardan bazıları, belki birilerinin işine yarar diye düşünerek geçmiş yıllara ait kitapları 2 lira gibi ücretlerden satıyor.

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#İkinci El Kitap#Sınav#Öğrenci

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