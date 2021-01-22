Türkiye Sigorta enerjideki payını artırdı

Enerji sigortaları alanında Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusuna ilk poliçesini yapan Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10.000 MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortaladı ve yüzde 20 pazar payına ulaştı.



Yenilebilir enerji proje ve yatırımlarında sigorta süreçlerinin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sunarak çözüm üreten Türkiye Sigorta; son yıllarda hızla artan yenilenebilir enerji yatırımlarının sadece inşaat/montaj aşamasında değil, operasyon döneminde de HES-GES-JES-RES santrallerine teminat sunarak ülke ekonomisine katkı sunuyor. Türkiye Sigorta, Enerji/İnşaat Sigortaları ile İnşaat/Montaj aşamasında hazırlanan poliçelerin devamını getirip, operasyon dönemlerinde oluşabilecek risklere de teminat sağlıyor.



Türkiye Sigorta, yenilenebilir enerji projelerinde yüzde 70’ler civarında diğer sektörlere göre yüksek penetrasyon oranları olmasına karşın; enerji üretiminin ekonominin devamlılığı içerisindeki ana damarlardan biri olması ve yüksek yatırım maliyetlerine dayanması nedeniyle bu alandaki sigortalılık oranını yüzde 100’e çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlandır...